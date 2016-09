Mannheim. Ein Schwimmer in Mannheim hat am Montagmittag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte eine Spaziergängerin am Stephanieufer gegen 13 Uhr eine scheinbar leblos im Wasser treibende Person und rief den Notruf. Daraufhin rückte die Wasserschutzpolizei umgehend mit einem Boot und einem Wagen zum vermeintlichen Unglücksort an. Drei Streifenwagen der Polizei, ein Krankenwagen und ein weiteres Polizeiboot fuhren ebenfalls zum Stephanieufer. Als die Beamten eintrafen, teilte ihnen eine Zeugin mit, dass die fälschlicherweise für leblos gehaltene Person unmittelbar vor dem eintreffen der Beamten aus dem Wasser gestiegen war und sich entfernt hatte. Die Beamten trafen jedoch auf zwei weitere Schwimmer, denen nun eine Anzeige mit Bußgeld droht. Denn das Schwimmen im Rhein ist im gesamten Mannheimer Bereich verboten. Außerdem gilt auch im Sandhofer Altrhein und im Neckar ein Badeverbot. (pol/leh)