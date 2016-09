Adler mit frischem Wind

Die Begrüßung der "Helden von Riga" war herzlich - die Mannheimer Adler haben ihre Nationalspieler Dennis Endras, Sinan Akdag, Marcus Kink, Marcel Goc und David Wolf im schweizerischen Lugano mit einem gemeinsamen Abendessen gefeiert.

"Wir alle sind enorm stolz, dass es die deutsche Nationalmannschaft geschafft hat, sich für Olympia zu qualifizieren", sagt Adler-Manager Teal Fowler. Der 45-Jährige ist, genau wie Cheftrainer Sean Simpson, aber mindestens genauso froh, dass das Quintett gesund am Spielort der Partie in der Champions Hockey League gegen den HC Lugano (Mittwoch/19.45 Uhr) eingetroffen ist.

"Sie bringen frischen Wind mit, und außerdem wäre es wirklich hart geworden, weiterhin mit einem Minikader zu arbeiten", erklärt Fowler. Denn einige Spieler sind angeschlagen, beispielsweise Chad Kolarik. Was genau den Flügelstürmer plagt, will der Manager nicht verraten, lieber vermeldet er Positives: "Gegen Lugano könnte Youri Ziffzer hinter Dennis Endras in der Aufstellung stehen, und wir hoffen auf die Rückkehr von Denis Reul", berichtet der US-Amerikaner. Bei Reul war im CHL-Spiel gegen Tampere vor zwei Wochen eine Handverletzung erneut aufgebrochen. Doch rechtzeitig zum vorletzten Gruppenspiel könnte der Verteidiger-Hüne wieder in den Kader rücken.

Nicht nur Reul wird gebraucht, damit gegen Lugano möglichst die nächsten drei Punkte eingefahren werden. "Um gegen Lugano zu gewinnen, müssen wir vor allem von der Strafbank wegbleiben", weiß Fowler. "Die haben fünf Leute, die im Powerplay regelmäßig zuschlagen", verweist er auf die beiden Überzahltore im Spiel in Mannheim, das die Gäste mit 3:2 gewannen.

Dennoch ist der Manager zuversichtlich, mit einem Sieg die knapp 2000 Kilometer lange Reise zum letzten Gruppenspiel im finnischen Tampere (Sonntag, 18 Uhr) antreten zu können. "Wir sind zwar in einer der stärksten Gruppen, aber wir haben alles in der eigenen Hand. Es könnte sein, dass die Tordifferenz entscheidet. Was das bedeutet, davon können die Rhein-Neckar Löwen ein Lied singen." Nach zwei Spielen haben die Adler plus zwei, Lugano nur plus eins in der Statistik stehen, Tampere sogar minus drei. Um so wichtiger wären die nächsten drei Punkte für Mannheim. (jako)