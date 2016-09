Champions-League-Aus für die Adler

Für Marcus Kink (rechts) und die Adler ist die Königsklasse beendet. © Binder

Ein Tor hat den Mannheimer Adlern gefehlt, um in der Champions Hockey League die Play-offs zu erreichen. Beim finnischen Meister Tappara Tampere musste sich die Mannschaft von Trainer Sean Simpson am Sonntagabend mit 1:2 (0:2, 1:0, 0:0) geschlagen geben. Um in die Runde der besten 32 einzuziehen, hätte ein Unentschieden nach regulärer Spielzeit gereicht. "Wir können stolz auf die Mannschaft sein", sagte Manager Teal Fowler. "Wir haben uns gut verkauft und das Weiterkommen in den zwei Duellen mit Lugano verspielt. Da war mehr drin als nur ein Punkt. Auf diesem Niveau entscheiden Kleinigkeiten."

In der Anfangsphase machten die Blau-Weiß-Roten, die bis Ende November auf Ryan MacMurchy verzichten müssen, der sich beim 3:4 nach Verlängerung in Lugano einen Kahnbeinbruch zugezogen hatte, keinen Stich. Angestachelt von der 1:4-Niederlage im Hinspiel brannten die Finnen auf Revanche.

Schock in der ersten Minute

Schon nach 31 Sekunden sorgte Henrik Haapala für die kalte Dusche für die Mannheimer, als er einen Nachschuss zum 1:0 verwertete. Die Adler bekamen zunächst überhaupt keinen Schlittschuh aufs Eis und hatten Glück, dass Teemu Nurmi bei seinem Penalty nur den Pfosten traf (3.). Erst als das Simpson-Team in Überzahl agierte, verzeichnete es den ersten Torschuss: Christoph Ullmann scheiterte an Torhüter Dominik Hrachovina (7.).

Tampere hatte das Spiel im Griff, deckte Adler-Goalie Dennis Endras mit Schüssen ein. Warum sich Niko Tuhkanen zu einem üblen Check gegen David Wolf hinreißen ließ - der Mannheimer Angreifer landete mit dem Kopf voran in der Bande, konnte aber weiterspielen -, wird das Geheimnis des Finnen bleiben (15.). Gerade als die Adler sich ein wenig vom Druck befreiten, schlug Tampere zum zweiten Mal eiskalt zu: Veli-Matti Savinainen zog in die Mitte und nutzte den Verkehr vor Endras, um den Schlussmann im kurzen Eck zu überraschen - 2:0 (20.).

Coach Simpson hatte in der Kabine wohl die richtigen Worte gefunden, seine Mannschaft präsentierte sich nach der ersten Pause jedenfalls bissiger und kam nun häufiger gefährlich vor den gegnerischen Kasten. Nachdem in Überzahl Daniel Sparre und Marcel Goc aus spitzem Winkel (24.) sowie Jamie Tardif (25.) den Anschlusstreffer liegengelassen hatten, machte es Marcus Kink besser. Mit dem Rücken zum Tor stehend schob der Kapitän zum 1:2 aus Adler-Sicht ein (26.). Und Mannheim machte weiter, die Statistiker zählten im zweiten Drittel 13 Schüsse für die Gäste, während Endras nur zweimal eingreifen musste. Allein: Der Abschluss war aus Adler-Sicht zu halbherzig, Hrachovina musste nur selten seine ganze Klasse zeigen. Es wäre ein schlechter Witz gewesen, hätten die Finnen auf 3:1 erhöht, Otso Rantakari nahm Maß, die Scheibe küsste die Latte (38.).

Da Jere Karjalainen die Entscheidung vergab (50.) durften die Adler bis zum Schluss aufs Weiterkommen hoffen. Nachdem Wolf zweimal das 2:2 verpasst hatte (57./59.) nahm Simpson eine Auszeit und Endras zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis. Der dringend benötigte zweite Treffer fiel aber nicht mehr. (cr)