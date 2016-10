„Wir haben das Spiel hergeschenkt“

Mannheim. Vergessen war die deftige 3:6-Niederlage der Mannheimer Adler gegen München vom Sonntagabend auch am Montag noch nicht. Doch bei der morgendlichen Trainingseinheit merkte man den Spielern an, dass sie sich von diesem Rückschlag nicht den Spaß an ihrem Sport verderben lassen wollten.

"Es stimmt zwar, dass wir in der Regel montags frei haben, aber heute Nachmittag findet noch ein Familientag statt, wo wir alle zusammenkommen. Ich denke, wir werden einen anderen freien Tag in dieser Woche haben, bevor es in den nächsten Wochen mit den Dienstagsspielen noch mal mehr mit den Terminen wird", wollte Kapitän Marcus Kink nichts von einem Straftraining wissen. Verbesserungsbedarf hat aber sowohl der 31-Jährige als auch Trainer Sean Simpson gesehen. Der Coach hatte das Duell mit dem Meister als "Test" postuliert, um nach der Packung einzugestehen, diese Prüfung "nicht bestanden zu haben".

Um den heißen Brei wollte auch Kink nicht herumreden: "Wir hatten zwar einen sehr guten Start und uns ist das wichtige 1:0 gelungen. Um so ärgerlicher waren die Umstände, die zum 1:1 geführt haben. So etwas darf uns nicht passieren", kam der dienstälteste Adler auf die Umstände des Ausgleiches zu sprechen: Nur 24 Sekunden nach dem sehenswert herausgespielten Führungstreffer von Daniel Sparre stellten die Roten Bullen alles wieder auf Null.

"Staatsfeind Nummer eins"

Nicht unerheblich für den weiteren Spielverlauf waren die beiden Disziplinarstrafen gegen David Wolf. "Ich war ja nahe dran, aber ich habe trotzdem nicht verstanden, wofür David da bestraft worden ist", konnte auch Kink kein Licht ins Dunkel bringen. "Es waren auf keinen Fall Beleidigungen gegen die Schiedsrichter. Deshalb waren die ersten zehn Minuten genauso verwunderlich wie die zweiten. Vor allem, weil es ja im Spiel hitziger wurde und die Münchner etwas arrogant dahergekommen sind", nahm der Kapitän den 27-jährigen Torjäger und Vorbereiter in Schutz.

Trainer Simpson verstand die Welt ebenfalls nicht: "Waren das Disziplinarstrafen?", stellte er die Entscheidungen der Schiedsrichter Daniel Piechaczek und Bastian Haupt in Frage. "Ich weiß, Wolfi muss aufpassen. Er ist der Staatsfeind Nummer eins, aber ein frecher Spruch wie nach dem 1:0 gehört zum Eishockey dazu", erklärte der Coach. "Das soll keine Ausrede sein, aber ich bin schon ein bisschen enttäuscht über ein paar Situationen", hätte sich Simpson mehr Fingerspitzengefühl der Schiedsrichter gewünscht. Zumal Piechaczek bereits in der Partie in Wolfsburg eine fragwürdige Zehn-Minuten-Strafe gegen Wolf verhängt hatte.

Allein an dieser Szene wollten die Mannheimer die Niederlage gegen München allerdings nicht festmachen. "Das Tor in den letzten Sekunden des zweiten Drittels fällt ebenfalls in die Kategorie ,ärgerlich und vermeidbar'", gab Kink zu. "Auch da hatten wir alles im Griff, aber eine Unachtsamkeit hat zum Konter und der zum Rückstand geführt. Leider haben wir danach unser Heimspiel hergeschenkt", ärgerte sich der Kapitän über die aus seiner Sicht zu hohe Niederlage.

Zum Berufsbild des Eishockey-Profis gehören jedoch auch ein gewisses Kurzzeitgedächtnis und unerschütterlicher Zweckoptimismus: "Wir wollten wissen, wo wir stehen. Klar ist, dass wir zu viele Leichtsinnsfehler gemacht haben", bestätigte der Stürmer, um im nächsten Satz einzuschränken: "Aber es war nicht alles schlecht. Insofern war es der richtige Zeitpunkt für dieses Kräftemessen. Jetzt können wir an verschiedenen Stellschrauben drehen und ich bin mir sicher, heute Abend würde es nicht noch einmal so laufen wie am Sonntag." Davon geht auch der Coach aus: "Dieses Resultat war sehr enttäuschend. Vielleicht haben wir aber diese Niederlage gegen München gebraucht, um eine bessere Mannschaft zu werden." (Jan Kotulla)