Adler zeigen in Nürnberg Moral

Marcel Goc (links) lässt Sasa Martinovic ins Leere laufen. Der Adler-Stürmer schnürte in Nürnberg genau wie David Wolf einen Doppelpack.

Dieses Spiel war nichts für schwache Nerven! Die in der Defensive oft nachlässigen, in der Offensive aber durchaus überzeugenden Mannheimer Adler haben zwei Punkte aus Nürnberg entführt. Beim 6:5 (1:2, 3:3, 1:0, 1:0)-Erfolg schoss Sinan Akdag das entscheidende Tor nach 21 Sekunden der Verlängerung. "Wir haben zwar viel zu viele Gegentore kassiert, sind aber immer wieder gut zurückgekommen. Das waren wichtige zwei Zähler für die Moral", sagte der Siegtorschütze.

Trainer Sean Simpson musste sein Team einmal mehr umstellen. Zu den Langzeitverletzten Matthias Plachta, Garrett Festerling und Ryan MacMurchy gesellte sich Niki Goc. Der Verteidiger fehlte angeschlagen, am Dienstag (19.30 Uhr) in Ingolstadt wird er wohl nicht spielen.

Die Anfangsphase gehörte den Ice Tigers. Es dauerte nur 56 Sekunden, ehe Youri Ziffer zum ersten Mal geschlagen war. Vladislav Filin überraschte den Adler-Torhüter, der im zehnten DEL-Saisonspiel erstmals den Vorzug vor Dennis Endras erhielt, mit einem Schuss zwischen die Beine - 1:0. Christoph Ullmann hätte fast das Missverständnis zwischen Milan Jurcina und Jesse Blacker genutzt (3.), keine zwei Minuten später fiel der Ausgleich aber doch. David Wolfs trockener Handgelenksschuss zischte zum 1:1 ins lange Eck (5.). Die Mannheimer bekamen Oberwasser, forcierten Scheibenverluste der Ice Tigers. Nach einem Tor aus heiterem Himmel mussten die Blau-Weiß-Roten aber erneut einem Rückstand hinterherlaufen. Patrick Reimer tankte sich durch. Gerade als er abziehen wollte, rutschte ihm der Puck vom Schläger - und durch Ziffzers Beine ins Netz (14.). "Gewollt war das nicht, manchmal benötigt man eben auch ein Quäntchen Glück", meinte Nürnbergs Kapitän.

Die Franken waren aber nicht nur mit Fortuna im Bunde - ihr Gegner machte es ihnen phasenweise auch recht leicht. Yasin Ehliz traf in Überzahl im Nachschuss zum 3:1 (21.), keine zwei Minuten später verkürzte Marcel Goc auf 2:3, als er nach Dominik Bittners Schuss glänzend reagierte. Beim Blick auf die Abwehr wurden Simpsons Haare gestern jedoch grauer. Gegen Leo Pföderl (23.) und Ehliz (25.) durfte sich Ziffzer mal auszeichnen, beim vierten Nürnberger Streich war er aber chancenlos. Danny Richmond brachte Mathieu Carle mit einem schlampigen Pass in die Bredouille, Philippe Dupuis sah Brandon Segal vor dem Tor lauern, der Rest war Formsache - 4:2 (26.).

Die Adler zeigten allerdings Moral. Marcel Goc brachte sie mit einem erfolgreichen Bauerntrick auf 3:4 heran (31.), doch aus Mannheimer Sicht kam es noch besser. Brent Raedeke spielte Doppelpass mit der Bande und drückte die Hartgummischeibe zum 4:4 ins Netz (33.). Die Ice Tigers taumelten jetzt - doch sie hatten ja noch die Adler, die ihnen wieder auf die Beine halfen. Raedeke ließ Patrick Reimer laufen, Ziffzer hechtete ins Leere - schon waren die Franken wieder vorne (5:4, 35.). Da Jamie Tardif nur den Außenpfosten traf (40.), gingen die Mannheimer mit einem Rückstand in den letzten Abschnitt. "Beide Mannschaften haben das gleiche Problem: Sie spielen zu kompliziert in der eigenen Zone", analysierte Marcel Goc in der zweiten Pause treffend.

Und siehe da: Das Defensivverhalten der Teams wurde tatsächlich besser. Einen der wenigen überfallartigen Angriffe nutzte Wolf zum 5:5, als er Jochen Reimer auf der Fanghandseite überwand (48.). Raedeke hätte den Adlern sogar den Sieg nach regulärer Spielzeit bescheren können, diesmal war Nürnbergs Torhüter aber zur Stelle (50.). In der Verlängerung ging es dann ganz schnell. Ice-Tigers-Angreifer Steven Reinprecht blieb hängen, Akdag ging auf und davon und tunnelte Reimer zum Siegtreffer für Mannheim (61.). cr

