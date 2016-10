Gute Defensivarbeit zahlt sich nicht aus

Mannheim. David Wolf war nach der knappen Niederlage in Ingolstadt restlos bedient, den Angreifer der Mannheimer Adler wurmte besonders, auf welche Art und Weise das 1:2 bei den Panthern zustande gekommen war. "Wir haben die ersten fünf Minuten wieder verpennt und sind wieder einem Rückstand hinterhergerannt", schimpfte Wolf über die fehlende Konzentration in der Anfangsphase des insgesamt sehr ausgeglichenen Spiels.

Später dann habe man zwar die Partie kontrolliert und Ingolstadt im Griff gehabt. "Wir haben es aber verpasst, den Sack zuzumachen", legte Wolf den Finger gleich in die nächste Wunde. Fehlende Konzentration, mangelnde Konsequenz - Schwachpunkte bisher bei den Mannheimer Adlern in der neuen Saison.

"Es war eine sehr enge Kiste", befand der 27-Jährige über das Match insgesamt, das am Ende einen durchaus glücklichen Sieger fand. "Der Erfolg hätte auf beiden Seiten passieren können, so ein Kullertor hätte beiden Teams durchrutschen können", meinte Wolf.

Adler-Manager Teal Fowler sah sein Team insgesamt verbessert, besonders die Defensive. "Unsere Abwehr hat stabiler gespielt. Das war auch Stürmer-Arbeit", lobte er: "Wir haben in den ersten 40 Minuten sehr gut foregecheckt." Auch war der US-Amerikaner zufrieden mit dem Scheibenbesitz und damit der Spielkontrolle. "Wenn wir die Scheibe haben, wird es schwer für jedes andere Team, in die Offensive zu gehen."

Was fehlte, war laut Fowler die Effektivität, besonders im Überzahlspiel. "Wir haben aus zwei Powerplays im zweiten Drittel nichts gemacht", bedauerte er. Auch hätte das Team zwar viele Schüsse abgesetzt, aber zu wenige Torchancen herausgearbeitet. "Auch die Vorgabe, mehr Nachschüsse zu produzieren, ist nicht umgesetzt worden", war Fowler in diesem Punkt nicht zufrieden.

Fowler: Zu wenig Nachschüsse

Am Freitag gegen die Iserlohn Roosters (19.30 Uhr/SAP Arena) kommt es nach Meinung des US-Amerikaners vor allem darauf an, die Scheibe zu kontrollieren und gut in Position zu bringen. "Wir müssen unbedingt Scheibenverluste und damit schnelle Gegenangriffe vermeiden", fürchtet er besonders die Konterstärke der Roosters. Nach schwachem Saisonstart hat Iserlohn in den letzten Spielen wieder regelmäßig gepunktet, zuletzt gab es einen 2:1-Heimerfolg über München und einen 3:2-Sieg in Schwenningen. "Das Selbstvertrauen ist wieder da", erwartet Fowler einen starken Gegner, den die Adler "gleich unter Druck setzen" müssen - damit am Freitag die Punkte wieder bei den Mannheimern bleiben. (sko)