Eisbären bestrafen Adler eiskalt

Berlins André Rankel versucht hier Adler-Torhüter Youri Ziffzer zu überwinden. Am Ende musste sich der 30-Jährige vier Mal geschlagen geben.

Berlin. Die Mannheimer Adler haben sich für ihren großen Einsatz nicht belohnt. Bei den Eisbären Berlin unterlag die Mannschaft von Trainer Sean Simpson mit 3:4 (1:1, 1:2, 1:1) und das, obwohl die Blau-Weiß-Roten bereits nach 49 Sekunden in Führung gegangen waren und beim 2:1 erneut vorne gelegen hatten. "Wir haben ein gutes Spiel hingelegt, aber bei den Gegentoren haben wir es Berlin leider zu einfach gemacht", fasste Verteidiger Dominik Bittner das Spielgeschehen vor 11 529 Zuschauern in der Hauptstadt zusammen.

Beide Teams waren nicht nur angesichts ihrer Erfolge vom Freitag (Berlin gewann mit 6:4 gegen Augsburg, Mannheim schlug Iserlohn mit 5:1) top motiviert in die Partie gegangen. Duelle der beiden Erzrivalen sind immer Garanten für packende, harte und schnelle Eishockey-Spiele - so auch diese Partie.

Gegen seinen Ex-Klub durfte Youri Ziffzer sein zweites Saisonspiel im Tor der Adler absolvieren, Trainer Simpson hatte der Nummer eins Dennis Endras eine Verschnaufpause gegönnt. Ebenfalls in der Startformation stand Neuzugang Luke Adam, der ein Tor und zwei Assists zum Sieg über Iserlohn beigesteuert hatte. Auch gegen die Eisbären gaben die Mannheimer Vollgas, Nach nur 49 Sekunden durften sie erstmals jubeln. Marcel Goc hatte erst einen Konter verhindert, aus der Drehung brachte er den Puck aufs Tor. Jamie Tardif stand da, wo sich der breitschultrige Stürmer am liebsten aufhält - direkt vor dem gegnerischen Torhüter - und fälschte ab. Petri Vehanen hatte keine Chance. Die Mannheimer versuchten die Gunst der Stunde zu nutzen und die Führung schnell auszubauen. Ronny Arendt, David Wolf, Marcus Kink und Brent Raedeke hatten gute Chancen, doch in der Abwehr standen die Berliner jetzt aufmerksamer und störten nun auch aggressiver den Spielaufbau. Nach vorne klappte bei den Eisbären nicht viel, Spencer Machacek startete von der blauen Linie, doch Ziffzer war hellwach (7.). Drei Minuten später nutzte das Team von Trainer Don Jackson einen Wechselfehler der Adler eiskalt aus, Niki Goc bekam es mit Machacek und Jens Baxmann zu tun, Baxmann zog ab und schoss Ziffzer durch die Schoner - 1:1. Bis zur Pause übernahmen die Mannheimer nach dem Rückschlag wieder das Ruder, doch es blieb beim Remis.

Im mittleren Spielabschnitt wiederholte sich das alte Muster: Die Adler rannten an, Berlin verteidigte. In der 30. Minute belohnte Chad Kolarik belohnte sich und die Adler für die Mühen. Sinan Akdag blockte erst André Rankel, fuhr dann aus der neutralen Zone ins gegnerische Drittel, ließ sich nicht stoppen und passte im rechten Moment auf Kolarik - 2:1 für die Adler. Doch wieder benötigten die Eisbären nicht viele Gelegenheiten: Darin Olver überwand Ziffzer zum 2:2 (35.). Bei Vier gegen Vier hatte schließlich Kyle Wilson zu viel Platz, er zog ab und schoss über Ziffzers Fanghand ins lange Eck (3:2/38.). Auf der anderen Seite lief Kolarik nach einem Wechselfehler von Berlin mutterseelenalleine auf Vehanen zu, doch der parierte.

Nur drei Minuten waren im Schlussdrittel absolviert, da riss Christoph Ullmann die Arme hoch. Doch der Adler-Stürmer hatte sich zu früh gefreut. Ullmanns Abnahme von Kolariks tollem Pass klatschte an die Latte und von dort auf die Linie - kein Tor. Besser klappte es im ersten Überzahlspiel. Aaron Johnson hämmerte von der blauen Linie drauf - 3:3 (45.). Doch statt eine ihrer zahlreichen Möglichkeiten zu nutzen, mussten die Mannheimer mitansehen, wie Berlin die Adler mit Effizienz schlug: Bruno Gervais fälschte den Schuss von Julian Talbot ab, Ziffzer war beim 4:3 machtlos (51.). In der Folge agierten die Eisbären clever und fuhren den Sieg ein. (jako)