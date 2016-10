Christian Ehrhoff gibt Adlern einen Korb

Christian Ehrhoff wird kein Adler, sondern wechselt nach Köln. © dpa

Mannheim. Gegen 17 Uhr am Montagabend herrschte Klarheit. Nationalverteidiger Christian Ehrhoff wechselt nach 13 Jahren in der nordamerikanischen Profiliga NHL zu den Kölner Haien. "Wir hatten Interesse und haben Christian ein gutes Angebot gemacht, aber wir respektieren seine Entscheidung", erklärte Adler-Manager Teal Fowler. Die Mannheimer hatten wie die halbe Liga um den 34-Jährigen geworben, als Favorit galt zunächst Ehrhoffs Heimatverein Krefeld Pinguine. Doch den Rheinländern sagte der Abwehrspieler aus sportlichen Gründen ab. Er wolle sich optimal auf die Heim-WM 2017 und die Olympischen Spiele 2018 vorbereiten.

"Es freut uns, dass er sich für die Haie entschieden hat und ab sofort ein Teil unserer Mannschaft ist", sagte Haie-Manager Mark Mahon. Ehrhoff trifft mit den Kölnern am 30. Oktober im letzten Liga-Spiel vor der Deutschland-Cup-Pause auf die Adler.

Bis dahin wollen die Blau-Weiß-Roten ihr Punktekonto auffüllen, die 3:4-Niederlage vom Sonntag in Berlin hat der Mannschaft von Trainer Sean Simpson nicht gepasst. "Wir wissen, dass es immer schwer ist, in Berlin zu gewinnen", sagte Fowler nach einem Heimflug, "der sich sehr lang angefühlt hat". Nicht nur der Manager hatte dominante Adler gesehen. "Wir haben die Eisbären an die Wand gespielt und deshalb ist es frustrierend, mit leeren Händen nach Hause zu kommen", gab der 45-Jährige nach der bitteren Niederlage gegen das Team von Trainer Uwe Krupp zu. Er wollte zurecht aber nicht alles schlecht reden. "Ich habe viel Positives gesehen, beispielsweise, dass wir sehr diszipliniert gespielt haben."

Die Vermeidung von Strafzeiten sieht Fowler auch als Schlüssel, um am Dienstag (19.30 Uhr) in der SAP Arena gegen die Schwenninger Wild Wings zu gewinnen. "Wir haben schon gegen sie verloren und wissen, dass es schwer wird. Aber jetzt spielen wir vor unseren Fans in unserer Halle", erwartet Fowler, dass die Mannschaft alles gibt. (Jan Kotulla)