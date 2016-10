Luke Adam: Bin noch nicht zufrieden

Mannheim. Marcel Goc schwitzt und ist bester Laune. Gerade noch hat ihn Torhüter Youri Ziffzer im abschließenden Penaltyschießen von den Beinen geholt und so ein Tor des Adler-Stürmers vereitelt. Egal. Für den 33-Jährigen gehört der Spaß zum Training dazu, zumal sich die Mannschaft von Trainer Sean Simpson auf die letzten beiden Spiele vor der Deutschland-Cup-Pause vorbereitet. Am Freitag erwarten die Blau-Weiß-Roten die Krefeld Pinguine in der SAP Arena (19.30 Uhr). Für dieses letzte Heimspiel vor der elftägigen Pause wurden bislang 9200 Karten verkauft. Am Sonntag geht es ab 14 Uhr in Köln gegen die Haie.

Und wieder geht Marcel Goc zusammen mit Jamie Tardif und Neuzugang Luke Adam auf Torejagd. Da haben sich drei zwar nicht gesucht, aber gefunden? Wieder lacht der Mittelstürmer. "So sieht es aus. Luke hat mit seinen zwei Toren und einem Assist in seinen ersten drei Spielen einen guten Einstand erwischt. Er besitzt ein gutes Auge für den Mitspieler und zieht die Gegner auf sich", lobt der ehemalige Torjäger der nordamerikanischen Profiliga NHL (St. José, St. Louis), seinen neuen Kollegen, der erstmals in Europa spielt und zuvor 90 Partien in der NHL absolviert hat. "Ich habe das Spiel von drüben noch drin und weiß, dass die größere Eisfläche hier die größte Umstellung für jeden bedeutet", kann sich Goc bestens in die Lage seines 26-jährigen Kollegen versetzen.

Für Adam ein Glücksfall, wie er selbst sagt. "Marcel ist einfach ein Profi, der immer hart arbeitet. Er kennt meinen Stil und wir sprechen viel miteinander", erklärt der Kanadier. Dass beim Einstand trotz extrem kurzer Eingewöhnungszeit - Ankunft Anfang vergangener Woche, erstes Spiel am Donnerstag gegen Iserlohn - gleich ein Tor und eine Vorlage heraussprangen, war für Adam "nicht überraschend, aber es war ein Bonus, einen solchen Start erwischt zu haben". Zumal dem Linksschützen gegen Schwenningen gleich der zweite Treffer gelang. "Zufrieden bin ich aber noch lange nicht. Ich will noch viel mehr mit dieser Mannschaft erreichen", gibt Adam, der in der AHL in Rochester schon einmal mit Tardif zusammengespielt hat, als Warnung heraus und wird konkreter: "Es gibt immer noch Kleinigkeiten zu verbessern, wenn man ein Tor erzielt hat, will man noch ein zweites. Wer zufrieden ist, der ruht sich aus und dann können ganz ärgerliche Dinge passieren", verlangt der 26-Jährige viel von sich und seinen Mannschaftskameraden.

Doch genau wegen dieser Einstellung wurde er nach Mannheim geholt. "Luke hat sich sehr schnell umgestellt, trotz der Zeitumstellung und dem Flug von Phoenix nach Mannheim", ist Trainer Sean Simpson mehr als froh, über Adams Start in der Quadratestadt. Zumal es nicht der Plan gewesen sei, den Stürmer noch im ersten Spiel in Überzahl einzusetzen, "aber hat einfach funktioniert".

Für die Partie gegen Krefeld erwartet der Coach wieder harte Arbeit. "Wir haben jetzt gegen alle Mannschaften gespielt und es zeigt sich, dass alle Gegner extramotiviert gegen uns sind. Wenn sie in Mannheim spielen, zeigen sie ihre beste Leistung", erklärte Simpson. Dennoch erwartet der 56-Jährige, der erneut auf Dennis Endras im Tor setzt, den nächsten Heimsieg. (Jan Kotulla)