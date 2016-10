4:1 gegen Krefeld - Adler dominieren und treffen

Mannheim. Die Mannheimer Adler haben sich mit einem 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)-Heimsieg über die Krefeld Pinguine für ihre harte Arbeit und ihre Dominanz belohnt. Die Mannschaft von Trainer Sean Simpson kassierte dabei allerdings erneut viele Strafen, einige jedoch zu Unrecht.

Bevor es losging, bekamen Niki Goc und Sinan Akdag für ihre je 500 DEL-Spiele Blumensträuße. Und auch die Adler zeigten sich zunächst in Geberlaune - in zweifacher Hinsicht. Krefeld hatte zwar den ersten Angriff, doch bereits nach knapp einer Minute durften die Mannheimer erstmals in Überzahl ran - sehr zur Freude der Fans, die die Blau-Weiß-Roten lautstark zum Toreschießen animierten. In Überzahl klappte es jedoch noch, anschließend dominierten die Mannheimer die Partie, deckten Pinguine-Torhüter Patrick Galbraith mit Schüssen ein und agierten phasenweise in Powerplay-Manier. Der verdiente Lohn für die Arbeit ließ - mal wieder - auf sich warten. "Jetzt aber!" hofften die Fans: Denis Reul hatte erst Kyle Sonnenburg im Adler-Drittel weggecheckt, sich die Scheibe geschnappt, Doppelpass mit Kolarik, doch der Abschluss war sichere Beute von Galbraith (15.). Kurz vor Schluss kassierten auch die Adler ihre erste Strafe.

Noch acht Sekunden mussten sie dann nach der Pause überstehen. Gerade waren sie wieder komplett, aber noch unsortiert, da boten sie den Krefeldern eine der wenigen Chancen. Dragan Umicevic sagte Danke und es stand 0:1 (21.).

Schnelle Antwort von Adam

Die Mannheimer brauchten aber nicht lange, um sich zu berappeln. Akdag traf den Pfosten, Ronny Arendt passte auf Andrew Joudrey, Galbraith lenkte die Scheibe an die Latte. Jetzt reichte es Luke Adam. Der Neuzugang holte sich an der Bande die Scheibe und überlistete Galbraith aus der Drehung (25.). Die Fans jubelten und wollten mehr sehen. Bitteschön: Als Chad Kolarik jubelnd abdrehte, lief das Spiel zunächst weiter. Der Puck war ans Gestänge geklatscht, aber war er über der Linie? In der nächsten Unterbrechung zogen die Schiedsrichter den Videobeweis zu Rate. Und gaben das Tor, weil die Scheibe die hintere Stange getroffen hatte (29.). Zwar dominierten die Mannheimer auch weiterhin die Begegnung, doch Krefeld blieb vor allem bei Kontern von Marcel Müller gefährlich, aber Endras wischte alle Zweifel beiseite.

Und die Blau-Weiß-Roten machten es immer wieder spannend, weil sie Strafen kassierten. Die Adler überstanden jedoch auch diese Situationen und bestimmten die Partie, setzten sich im gegnerischen Drittel fest, erneut jedoch ohne den Nutzen daraus zu ziehen und deutlich davonzuziehen.

So ging das Mitfiebern zu Beginn des Schlussabschnittes weiter, in das die Adler in Unterzahl starteten. Die Rheinländer ließen sich zwar wieder die Chance auf den Ausgleich entgehen, weil die Mannheimer konzentriert arbeiteten, aber das kostete Kraft. Erst recht, weil sie fünf Minuten später sogar 29 Sekunden Drei gegen Fünf überstehen mussten.

Die Fans waren zurecht frustriert, weil die Schiedsrichter gegen die Hausherren kleinlich pfiffen, die Pinguine jedoch das eine oder andere Mal gewähren ließen. So bekam in ein faires schnelles tolles Spiel unnötige Härte. Sieben Minuten vor Schluss zeigte sich dann Marcus Kink spendabel: Der Kapitän lauerte vor dem Tor und verwertete die Vorlage von Daniel Sparre zum 3:1. Auf der Gegenseite hielt Endras mit einem Riesensave gegen Kyle Klubertanz. Als Galbraith zugunsten eines sechsten Feldspielers Platz gemacht hatte, vollstreckte Arendt und traf in den verwaisten Kasten - 4:1. (jako)