Torblockade bei den Adlern

Tiefe Enttäuschung bei den Mannheimer Adlern nach der Niederlage in Köln (v.l.): Denis Reul, Mathieu Carle und Danny Richmond. © Pix

Köln. Köln bleibt kein gutes Pflaster für die Adler Mannheim. Das Team von Trainer Sean Simpson verlor am Sonntag vor 13 369 Zuschauern bei den Haien mit 0:4 (0:2, 0:0, 0:2), kassierte in den vergangenen sieben Spielen in der Domstadt schon die sechste Niederlage und verharrt damit über die Länderspiel-Pause auf dem vierten Platz. "Der schnelle Rückstand war Gift. Dadurch lag Druck auf der Mannschaft, und irgendwann hat sie gemerkt, dass ihr heute wohl kein Tor mehr gelingen wird", sagte Manager Teal Fowler.

Wohl nie zuvor war der Fokus vor einem Duell zwischen den beiden deutschen Eishockey-Schwergewichten derart eindimensional auf einen Spieler gerichtet wie am Sonntag. Erstmals nach seiner Rückkehr aus der NHL lief Christian Ehrhoff im Trikot des KEC vor seinen neuen Heim-Fans in der Kölnarena auf. Zwei Tage zuvor hatte der 34-jährige Verteidiger beim 4:0 in Schwenningen sein Debüt gegeben und gleich zwei Torvorlagen gegeben. "Ich war ein wenig nervös, aber es war ein guter Start", meinte Ehrhoff, und Haie-Trainer Cory Clouston sagte: "Christian ist ein absoluter Führungsspieler und damit ein ganz wichtiges Teil in unserem Puzzle."

Ein Teil, mit dem sich natürlich auch die Adler beschäftigt hatten. "Wir haben ja bekanntlich ebenso Interesse an ihm gehabt, respektieren jedoch seine Entscheidung für Köln", sagte Teal Fowler nach dem Spiel, das durchaus sportliche Brisanz besaß. Schließlich lief der Verlierer der beiden punktgleichen Teams Gefahr, den Anschluss an die Spitze zu verlieren. Ein Fakt, der auch dem 862-maligen NHL-Profi Ehrhoff bewusst war: "Mannheim ist eine große Herausforderung, aber genau mit diesen starken Mannschaften wollen wir uns doch messen. Ich freue mich auf die Partie. Sie wird zeigen, wo wir stehen."

Nach genau 155 Sekunden hatte Ehrhoff seine Vorfreude schon mit Leben erfüllt. Der gebürtige Moerser spielte einen überlegten Pass auf Byers, dessen exakte Vorlage Krämmer zum frühen 1:0 verwertete. Die Adler schienen verunsichert, im Angriff gab es ungenaue Pässe, in der Abwehr hatte besonders Aaron Johnson große Probleme mit den Haie-Stürmern. Erst Mitte des Drittels konnten sich die Gäste vom Dauerdruck etwas befreien. Brent Raedeke zeigte Biss, Jamie Tardif scheiterte freistehend am Kölner Torwart Gustaf Wesslau (13.). Der Schwede parierte zwei Minuten später auch gegen Luke Adam, dann jedoch kam es für die Adler knüppeldick.

Coach Simpson unzufrieden

Erst musste Marcel Goc nach einem Zweikampf zur Behandlung in die Kabine (17.), danach stoppte Wesslau einen von Christoph Ullmann abgefeuerten Puck auf der Linie (18.), und schließlich stocherte Patrick Hager die Scheibe elf Sekunden vor der Sirene zum 2:0 ins kurze Eck von Adler-Schlussmann Dennis Endras. "Ein früher Gegentreffer und einer kurz vor der Pause ist natürlich das letzte, was man gebrauchen kann", sagte Simpson. Die Haie verpassten es aber, den Sack frühzeitig zuzumachen, plötzlich witterten die Adler Morgenluft. Erst traf Tardif nur den Pfosten (27.), dann ergab sich eine fünfminütige Überzahl-Situation. Doch entweder scheiterten die Mannheimer an Wesslau oder sie hatten keine Ideen, die gut gestaffelte Abwehr des KEC aufzureißen.

Zwar hätte auch gleich zu Beginn des Schlussabschnitts das 1:2 fallen können, als Ronny Arendt einen Bittner-Schuss gefährlich abfälschte (42.). Insgesamt aber waren die Haie das bessere Team und binnen 21 Sekunden ließen sie schließlich auch keinen Zweifel mehr über den Sieg aufkommen. Nach einem Gogulla-Pass traf Kai Hospelt per Direktabnahme (43.), dann markierte Gogulla das 4:0 (44.) selbst.

"Wir haben uns heute einfach schwergetan, Chancen zu verwerten", sagte Simpson. Allerdings haben die Adler mit 44 Gegentreffern bislang auch fast doppelt so viele Tore kassiert wie die Haie (23). Fowler bemühte sich daher wohl zurecht um Christian Ehrhoff. (tsch)