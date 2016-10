Brückmann: "Ich freue mich auf das Nationalteam"

33 gehaltene Schüsse haben nicht gereicht: Felix Brückmann hat mit den Grizzlys Wolfsburg am Sonntag das Spitzenspiel in der Deutschen Eishockey Liga beim EHC Red Bull München mit 2:4 verloren. Obwohl der Vizemeister damit auf den dritten Platz abrutschte, ist der Ex-Adler, der am Wochenende mit der Nationalmannschaft in Augsburg den Deutschland Cup verteidigen will, mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden.

Herr Brückmann, haben Sie mit einem solch guten Saisonstart Ihres Teams gerechnet?

Felix Brückmann: Ich habe uns das auf jeden Fall zugetraut! Das Gerüst der Mannschaft ist in den vergangenen Jahren nahezu unverändert geblieben, wir haben uns gezielt verstärkt. Der dritte Platz ist allerdings nur eine Momentaufnahme, auf die wir keinen großen Wert legen. Es ist schön, da oben zu stehen, aber wir müssen uns weiter verbessern.

Welchen Faktor hat das gestiegene Selbstvertrauen?

Brückmann: Alles fällt ein bisschen leichter. Die Jungs sind top-motiviert, es geht ihnen alles ein bisschen leichter von der Hand. Was mich positiv stimmt, ist, dass wir in vielen Bereichen noch Potenzial haben. Wir finden derzeit oft einen Weg zu gewinnen, obwohl wir vielleicht gar nicht die bessere Mannschaft sind. Mit der Art und Weise, wie wir spielen, sind wir noch nicht ganz zufrieden. Es gibt Stellschrauben, an denen wir noch drehen müssen.

Wolfsburg hat sich in den vergangenen Jahren an der DEL-Spitze festgebissen. Was zeichnet die Arbeit von Manager Charly Fliegauf und Trainer Pavel Gross aus?

Brückmann: Die beiden arbeiten gut zusammen. Charly hat in den vergangenen Jahren mit Sinn und Verstand eine richtig gute Mannschaft zusammengestellt. Allen Spielern ist die Rolle klar, die sie übernehmen sollen. Pavel ist es gelungen, daraus eine Einheit zu formen. Der Charakter der Mannschaft stimmt, es macht derzeit viel Spaß. In Wolfsburg wird unglaublich hart gearbeitet - das mag sich jetzt zwar lapidar anhören, weil jeder Verein von sich behauptet, hart zu arbeiten. Wir arbeiten vielleicht aber noch akribischer. Das ist sehr anstrengend und aufwendig, die Investition zahlt sich aber aus. Man darf hier in Ruhe seine Arbeit und auch mal Fehler machen.

Der Klub hat einen Entwicklungsprozess hinter sich. Inwiefern waren auch Rückschläge förderlich wie die Halbfinal-Niederlage 2015 gegen die Adler, als Ihr Team in allen vier Duellen eine hohe Führung verspielt hat?

Brückmann: Das war damals natürlich extrem bitter. In dieser Serie haben Kleinigkeiten entschieden. Es ist mit ein bisschen Abstand betrachtet aber Wahnsinn, dass wir nicht ein einziges Spiel für uns entschieden haben! Hätten wir eines gewonnen, hätte die ganze Sache auch in eine andere Richtung laufen können. Es bringt jetzt aber nichts, über die Vergangenheit zu reden. Aber es stimmt schon: Wir haben unsere Lehren und Schlüsse daraus gezogen. Nicht nur wir Spieler, sonder auch Pavel Gross, der ein sehr lernwilliger Trainer ist. Es ist unglaublich zu sehen, wie er sich jeden Tag verbessern will.

Wie haben Sie in der Wahnsinns-Serie gegen Mannheim versucht, von hinten auf Ihre Mannschaft einzuwirken?

Brückmann: Als Torwart versucht man, sich abzuschotten, Ruhe zu bewahren und diese auch auszustrahlen. In dieser Serie war das für mich gar nicht so einfach, weil es gegen meinen Ex-Klub ging. Irgendwann war das bei uns allen im Kopf drin, dass die Adler immer wieder zurückkommen können. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass die Mannheimer in ihrem Meister-Jahr extrem stark waren. Bei ihnen hat alles gepasst. Bei mir ist vor allem das letzte Spiel der Serie in Erinnerung geblieben, als wir noch zu Beginn des letzten Drittels hoch geführt haben.

Sebastian Furchner hat damals im Interview gesagt, dass man fast darüber lachen müsste, wenn es nicht so traurig wäre, fasst es diese Aussage perfekt zusammen?

Brückmann: Damit hat er den Nagel auf den Kopf getroffen!

Bundestrainer Marco Sturm hat Sie für den Deutschland Cup am Wochenende in Augsburg nominiert. Wie wichtig ist Ihnen das?

Brückmann: Das freut mich sehr. Ich habe in den letzten zwei Jahren bei der Nationalmannschaft reingeschnuppert, war ja auch bei der WM im Mai dabei. Ich denke, alle drei nominierten Torhüter werden in Augsburg ihre Chance bekommen. Ich will mich zeigen, es ist immer toll, für Deutschland zu spielen. Vor heimischem Publikum in Augsburg wollen wir jedes Spiel gewinnen.

Dass einige Ihrer Kollegen einen Kurzurlaub einlegen, statt auf dem Eis zu stehen, nehmen Sie dafür gerne in Kauf?

Brückmann: Ich sehe für mich nur Vorteile, weil ich im Trainings- und Wettkampfrhythmus bleibe. Diese Erfahrung habe ich schon im vergangenen Jahr gemacht. Man muss hinterher einfach schauen, dass man seine Freizeit sinnvoll gestaltet, dass man gut abschalten kann und nicht immer an Eishockey denkt. Ich bin ja auch noch jung und fit.

Wie beurteilen Sie die Arbeit von Marco Sturm und dass er Jochen Hecht in den Trainerstab der Nationalmannschaft berufen hat?

Brückmann: Ich war von Anfang an begeistert von Marco Sturm, er hat frischen Wind reingebracht. Es ist schön, einen jungen deutschen Trainer zu haben. Bislang hat er auch alle doch recht anspruchsvollen Aufgaben super erledigt. Marco kennt Jochen persönlich, wir können von der Erfahrung dieser langjährigen NHL-Profis nur profitieren. (Christian Rotter)