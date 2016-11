„Die Adler sind gut aufgestellt“

Jubel mit Pokal: Stéphane Richer am 20. April 2001 in der Münchner Olympia-Eissporthalle: Der damalige Adler-Kapitän feiert den Titelgewinn. © dpa

Hamburg. Der 24. Mai 2016 veränderte vieles im Leben von Stéphane Richer. Mit dem Rückzug der Hamburg Freezers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verlor auch der Franko-Kanadier, der als Spieler vier Meisterschaften mit den Mannheimer Adlern feierte und den Klub als Trainer 2005 ins Finale gegen die Eisbären Berlin führte, ohne Job da. "Ich werde diesen Tag ganz sicher nie vergessen, an dem ich gelernt habe, dass man im Eishockey nur von Tag zu Tag planen kann. Es hat sehr lange gedauert, bis ich alles verarbeitet habe", sagt Richer, der sich im Interview mit dieser Zeitung über seinen neuen Job äußert.

Herr Richer, was machen Sie zurzeit nach dem DEL-Aus der Hamburg Freezers?

Stéphane Richer: Ich arbeite als Scout (Talentspäher, Anm. d. Red.) für die Los Angeles Kings aus der nordamerikanischen Profiliga NHL - zuletzt beim Deutschland Cup in Augsburg. Das ist mein Job in dieser Saison. Ich unterstütze als Jugendkoordinator auch ein bisschen die Oberliga-Mannschaft der Hamburg Crocodiles. Wir haben entschieden, dass wir mit der Familie in Hamburg bleiben und betrachten die Saison als Übergangsjahr. Eishockey ist meine Liebe und meine Leidenschaft. Es ist mein Leben, und ich bin froh, dass ich weiter in Kontakt mit Eishockey bleiben kann, nach dem, was in Hamburg passiert ist.

Sind Sie wegen dieses Jobs immer noch Dauergast in den DEL-Stadien?

Richer: Ich sehe mir schon ziemlich viele DEL-Spiele an. Mit Las Vegas wird es in der NHL einen neuen Klub geben. Das bedeutet natürlich auch, dass die Vereine drüben in Nordamerika mehr Spieler brauchen. Es kann beispielsweise sein, dass die Kings eine Einschätzung zu David Wolf haben wollen. Sie wissen, dass der Adler-Stürmer schon ein Jahr in der Organisation der Calgary Flames gespielt hat und wollen sich darüber informieren, wie er sich entwickelt hat. Es kommt zwar selten vor, dass ein Spieler von der DEL zurück in die NHL geht, gerade was die Importspieler betrifft. Aber es gibt natürlich schon Jungs, die in Frage kommen.

Besuchen Sie auch Partien in anderen europäischen Ligen?

Richer: Mit dieser Arbeit werde ich jetzt anfangen und sie nach und nach intensivieren. Ich habe mich vor zwei Wochen mit Christian Ruutu von den Kings in Berlin getroffen. Er hat mir das Scouting-System erklärt. Meine erste wichtige Aufgabe war, den Deutschland Cup intensiv zu verfolgen. Nach Schweden ist es von Hamburg ja nicht so weit, ich werde natürlich auch dort Spieler unter die Lupe nehmen.

Sehen Sie in der Scouting-Tätigkeit Ihre Zukunft?

Richer: Wie gesagt sehe ich diese Saison als Übergangsjahr. Wir müssen als Familie schauen, wo wir hingehen wollen. Meine 14 Jahre alte Tochter Beatrice ist eine Top-Handballerin, sie spielt in einer Auswahlmannschaft. Wir müssen also irgendwohin gehen, wo sie Handball spielen kann.

Haben Sie auch die Mannheimer Adler beobachtet?

Richer: Ich war in Berlin, als die Adler bei den Eisbären gespielt haben. Die Adler waren besser, hätten nicht verlieren müssen. Mannheim gehört mit Köln und München zu den Favoriten, aber die Liga ist sehr eng. Es gibt kaum Unterschiede zwischen den Mannschaften, so dass beispielsweise Neuling Bremerhaven überraschen kann. Die Adler sind gut aufgestellt, haben mit Sean Simpson einen guten Trainer. Köln hat sich aber verbessert, und München ist München.

Fehlt den Adlern noch ein guter Verteidiger?

Richer: Sie haben gute Verteidiger im Kader, einen Sinan Akdag beispielsweise. Einen guten Abwehrspieler würde glaube ich jeder DEL-Klub momentan gerne nehmen.

War die Verpflichtung von Christian Ehrhoff der letzte Mosaikstein für die Kölner Meisterschaft?

Richer: Es ist noch früh, um das zu beurteilen. So einen Offensivverteidiger mit deutschem Pass zu bekommen, ist natürlich nicht schlecht. Er könnte schon das fehlende Puzzleteil auf dem Weg zur Kölner Meisterschaft gewesen sein. (cr)