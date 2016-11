Die Adler sind zu Hause wieder in der Spur

Das frühe 1:0 durch Daniel Sparre sorgte bei den Adlern für riesigen Jubel und für große Erleichterung. © Binder

Mannheim. Uwe Krupp war sichtlich bedient. Gerade hatten seine Eisbären gegen den Erzrivalen Adler Mannheim eine 1:3-Niederlage eingesteckt und der Trainer des Hauptstadtklubs musste Stellung zum nächsten Rückschlag beziehen. Wie gewohnt erging sich der ehemalige Star der nordamerikanischen Profiliga NHL und frühere Bundestrainer nicht in Floskeln sondern redete Klartext: "Mein Fazit fällt kurz aus: Es ist schwer zu gewinnen, wenn man 0:3 zurückliegt und dazu noch so viele Strafen kassiert", ärgerte sich der 51-Jährige. "Obwohl Mannheim im zweiten Drittel einen Gang runtergeschaltet hat, haben wir trotzdem zu wenig Durchschlagskraft entwickelt, das klappte erst im Schlussdrittel besser. Aber man muss sagen, das war kein gutes Spiel von uns."

In den vergangenen acht Partien gingen die Berliner damit bereits zum fünften Mal als Verlierer vom Eis. Da nutzte auch Adler-Trainer Sean Simpson nicht als Trostspender: Der 56-Jährige verwies in seiner Analyse darauf, "dass die Eisbären nur mit drei Blöcken spielen konnten, während wir mit vier Reihen agiert haben". Ansonsten wollte sich der Coach allerdings weniger mit den Schwächen des Gegners als mit den Stärken seines Teams beschäftigen. Simpson war vor allem mit den ersten 20 Minuten zufrieden, "wir hatten einen Super-Start". Und er freute sich über die Reaktion des Teams nach den Heimniederlagen gegen Straubing (0:2) und Nürnberg (3:4 nach Verlängerung).

"Ein erstes Ausrufezeichen haben wir schon in Iserlohn gesetzt. Dort hätten wir höher als 2:1 gewinnen können. Aber das Positive aus dieser Partie haben wir mit nach Mannheim gebracht und umgesetzt."

Wieder wichtiges Tor in Überzahl

Ein weiterer Punkt, der Simpson gefiel, war das Powerplay. Obwohl die Adler nur eine der sechs Überzahl-Situationen nutzten, sorgte bereits das frühe Tor von Daniel Sparre bei Fünf gegen Vier für die Vorentscheidung. Nach vier Minuten stand es 1:0. Fünf Minuten später dann 2:0, als Danny Richmond sich die Ecke aussuchen durfte, und noch vor der Pause hatte Chad Kolarik auf 3:0 erhöht. "Das Powerplay läuft immer in Wellenbewegungen. Nach den ersten zehn, zwölf Spielen standen wir bei einem Spitzenwert von 27 Prozent, danach ging es runter, aber zuletzt klappte es wieder besser", analysierte der Coach: "Schon in Iserlohn war die Überzahl entscheidend und nun gegen Berlin mit dem Blitzstart ebenfalls." Das sah Danny Richmond genauso. "Wir wollten endlich zu Hause auch wieder in die Spur kommen. Zuletzt hatten wir ausgerechnet vor den eigenen Fans ein bisschen Pech", meinte der Verteidiger, der seine aufsteigende Form auch damit begründet, dass er seit ein paar Spielen mit Denis Reul eine gute Absicherung nach hinten hat: "So kann ich mich vorne einmischen." Mit Erfolg, wie das 2:0 unterstrich.

Sowohl bei diesem Treffer, als auch beim 3:0 besorgte Christoph Ullmann die Vorarbeit. "Wichtiger als meine Assists waren die drei Punkte", blieb der Stürmer bescheiden, gab aber zu, dass es gutgetan hatte, die Eisbären zu schlagen. "Wir wussten, dass es hart werden würde, denn Berlin hatte am Sonntag spielfrei und trotz unseres guten Starts ins Spiel war klar, dass da keine Zirkustruppe kommt", begründete der 33-Jährige das schwächere zweite Drittel. "Am Ende hat Dennis Endras gegen Nick Petersen eine Glanzparade gezeigt, sonst hätte es noch einmal eng werden können. Aber so haben wir gewonnen - und nicht nur die Fans freuen sich immer, wenn man Berlin schlägt." Bereits am Donnerstagmittag geht es Richtung Wolfsburg, wo am Freitag ab 19.30 Uhr die Grizzlys warten. (jako)