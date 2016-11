Adler wollen Schwung des Berlin-Sieges ausnutzen

Mannheim. Abhaken, Mund abwischen und auf das nächste Spiel konzentrieren. So geht das normalerweise bei den Mannheimer Adlern - egal ob nach Niederlagen oder im Fall von Siegen. Doch über den 3:1-Erfolg der Blau-Weiß-Roten gegen die Eisbären Berlin sprachen die Spieler auch zwei Tage später noch und grinsten zufrieden. Dabei wartet am Freitag (19.30 Uhr) in Wolfsburg mit den Grizzlys der nächste harte Gegner auf die Mannschaft von Trainer Sean Simpson.

Das ist David Wolf bewusst, doch der massige Stürmer will wie seine Teamkollegen das Positive aus dem Duell gegen den Erzrivalen aus der Hauptstadt ziehen. "Mit Mannheim und den Eisbären treffen ja zwei der erfolgreichsten Mannschaften der Liga aufeinander, da war es besonders schön, vor den eigenen Fans zu gewinnen", blickte der 27-Jährige zurück. Als Hauptgrund für die Dominanz, besonders im ersten Drittel, hat Wolf die Disziplin ausgemacht. "Gegen Berlin haben wir unseren Plan von der ersten Sekunde an umgesetzt und so den Eisbären keine Chance gegeben, überhaupt ins Spiel zu kommen." Zusätzlich leisteten sich die Adler, auch der 98-Kilo-Stürmer, lange Zeit kein Foul, während die Berliner gleich ein halbes Dutzend Mal in die Kühlbox mussten.

"Wenn wir uns an den Plan halten, ist es schwer, gegen uns zu gewinnen. Angesichts unserer Torgefährlichkeit bleibt dem Gegner dann oft nur übrig, Strafen zu ziehen", erklärte der Deutsche Meister von 2010 mit Hannover. Und wie geht der "Strafzeitenkönig" (93 Minuten) damit um, am häufigsten von den Unparteiischen verwarnt zu werden? Ganz pragmatisch: "Ich habe wenig Einfluss darauf, ob ich eine Strafe kassiere. Die Schiedsrichter haben einen schwierigen Job zu erledigen. Klar ist aber auch, dass ich bei meinem Spiel bleibe und das ist, mit Zug zum Tor auch mal ein Pässchen zu spielen. So mache ich das nicht erst seit gestern, sondern schon seit 16 Jahren."

Und so will Wolf natürlich auch heute gegen Wolfsburg auftreten. "Die Grizzlys sind eine hervorragende Mannschaft. Das wird ein sehr intensives Spiel, denn auch die Wolfsburger halten sich diszipliniert an ihren Spielplan", respektiert er die Arbeit von Trainer Pavel Gross. "Aber wir haben in dieser Saison schon dort gewonnen und wollen das gerne wiederholen, um den Zug am Rollen zu halten."

Einer, der dazu beigetragen hat, dass es läuft, ist Garrett Festerling. Dem langjährigen Sturmpartner von Wolf aus Hamburger Zeiten gelang das Siegtor zum 2:1 in Iserlohn am vergangenen Sonntag - und das nach zweimonatiger Verletzungspause. "Es war mein erster Treffer für Mannheim, das hat gut getan. Ich wollte alles für dieses Team tun, weil die Jungs mich immer so großartig unterstützt haben", ist der 30-Jährige erleichtert, zurück im Liga-Alltag zu sein. Sein Erfolgsrezept gegen Wolfsburg: "Wir müssen wie gegen die Eisbären sofort bereit sein. Die Grizzlys und dann am Sonntag die Augsburger Panther werden uns alles abverlangen. Aber es ist auch eine gute Gelegenheit, noch mehr Selbstvertrauen zu bekommen.

Noch nicht sicher ist, ob Mathieu Carle (Unterkörperverletzung) fit sein wird. Sollte der Verteidiger weiterhin ausfallen, soll Kevin Maginot einspringen, ansonsten läuft der Förderlizenzspieler für den Kooperationspartner Kassel auf. (Jan Kotulla)