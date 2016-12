Colaiacovo gibt sein Debüt im Adler-Trikot

Er trainierte - und wartete. Er hielt seinen Körper in Form - und wartete. Er schwitzte im Kraftraum - und wartete. Carlo Colaiacovo wartete vergebens, der erhoffte Anruf aus der NHL blieb aus. "Im ersten Moment war es für mich sehr schwer, das zu akzeptieren. Ich habe ein paar frustrierende Wochen hinter mir", gibt der Italo-Kanadier offen und ehrlich zu. Irgendwann legte der 33-Jährige den Schalter um - er trauerte nicht länger einem zu Ende gegangenen Traum nach, sondern suchte eine neue Herausforderung. Und diese fand er in Mannheim.

Am Montag traf Colaiacovo in seiner neuen Heimat ein, am Dienstag trainierte er erstmals in der Nebenhalle der SAP Arena, nach zwei Eis-Einheiten mit der Mannschaft sitzt der Verteidiger am Freitag im Flieger, der die Adler zur Partie nach Bremerhaven bringt (erstes Bully: 19.30 Uhr). "Colaiacovo wird spielen", betonte Trainer Sean Simpson, der den Abwehrspieler als "offenen, netten Typen" kennenlernte. In Unter- und Überzahl wird der Coach den Linksschützen aber noch nicht einsetzen: "Wir werden ihn nicht verheizen."

Colaiacovo freut sich auf das neue Kapitel in seinem Leben. Er ist dankbar, dass sich Kapitän Marcus Kink seiner annahm, ihm einige wesentliche Dinge mit auf den Weg gab, wie das tägliche Leben in Deutschland funktioniert. Der Italo-Kanadier ist auch niemand, der sich nach Trainingseinheiten in den eigenen vier Wänden einschließt und darauf wartet, bis der nächste Termin ansteht. Er nutzte die ersten Tage, um sich Mannheim und die Umgebung anzusehen. Er freut sich auf seine Premiere in der DEL heute in Bremerhaven - aber noch mehr auf den ersten Auftritt in der SAP Arena am Sonntag (14 Uhr) gegen Meister München: "Ich habe schon viel darüber gehört, wie es bei Heimspielen abgeht, jetzt will ich es selbst erleben."

Im Training am Donnerstag bildete Colaiacovo mit Aaron Johnson ein Verteidigungspärchen, man kennt sich aus Nordamerika. Auch seine neuen Teamkollegen Marcel Goc, Jamie Tardif, Danny Richmond und Luke Adam sind für den 490-fachen NHL-Spieler keine unbeschriebenen Blätter. Um sich richtig heimisch zu fühlen, fehlen ihm jetzt nur noch seine schwangere Frau Gina und Töchterchen Mia: "Wir überlegen noch, was wir machen. Aber natürlich versuche ich, sie nachzuholen."

Mentorenrolle in Buffalo

Seine besten Karrierejahre absolvierte der Erstrunden-Pick der Toronto Maple Leafs (2001) im Trikot der St. Louis Blues. In der Saison 2009/2010 sammelte er 32 Punkte in 67 Spielen für die Blues. "Da wurde ich aber auch oft im Powerplay eingesetzt", erklärt Colaiacovo die Ausbeute. In den vergangenen Jahren ging sein offensiver Output zurück, für die Buffalo Sabres sprangen zuletzt in 36 Partien nur noch fünf Zähler heraus (ein Tor, vier Vorlagen). "Ich habe in diesem Team eine Mentorenrolle übernommen, sollte mich um die jungen Spieler kümmern."

Das alles ist Vergangenheit, es zählt nur noch das Hier und Jetzt. "Ich fühle mich endlich wieder als richtiger Eishockey-Spieler", betont Colaiacovo, der in der Heimat zwar täglich auf dem Eis stand - aber eben nicht im Wettkampfbetrieb.

Einen ersten Eindruck, was Eishockey in Deutschland auszeichnet, bekommt er in Bremerhaven. In einem Stadion mit lauten Fans. Am Freitag um 19.30 Uhr hat für Carlo Colaiacovo das Warten ein Ende - endlich. (cr)