Das perfekte Adler-Tandem

Krefeld. Es geht auf Weihnachten zu und da besinnt sich so mancher gerne an vergangene Zeiten. Auch Sean Simpson blickte am Sonntag in Krefeld nach dem offiziellen Teil der Pressekonferenz im kurzen Gespräch mit unserer Zeitung ein kleines Stück zurück. "Ich finde es schon schade und für die DEL ist es zudem auch nicht schön, dass sich die Hamburg Freezers zurückgezogen haben. Ich war nach der Gründung dieser Organisation in der Saison 2002/03 immerhin der allererste Trainer dort", sagte der 56-Jährige. Als Trainer der Adler wird er nun also nicht nach Hamburg zurückkehren, dafür aber ist ein Stück aus der Hansestadt ja nach Mannheim gekommen.

David Wolf und Garrett Festerling sind bekanntlich nach der Freezers-Auflösung in die Quadratestadt gewechselt. Für die beiden Angreifer war die Partie bei den Krefeld Pinguinen eine spezielle. An gleicher Stätte hatte es am ersten Spieltag eine wüste Schlägerei gegeben. Wolf kassierte dabei gleich 20 Strafminuten, noch schlimmer erwischte es allerdings Festerling. Der kleine Stürmer erlitt Verletzungen am Oberkörper sowie am Fuß und musste wochenlang aussetzen. "Es war so hart, den Jungs von der Tribüne aus zuschauen zu müssen. Jetzt kann ich endlich wieder ein Teil des Teams sein", sagte Festerling.

Keine Revanchegelüste

Zum Thema Adler wagen ein Tänzchen

Seit neun Partien sind Wolf und Festerling wieder vereint und just in Krefeld führten zwei herrliche Kombinationen des Duos zur Wende. Kolarik sowie Colaiacovo verwerteten die jeweiligen Vorarbeiten zum 1:1 und zum 2:1. "Ich glaube allerdings nicht, dass Garrett da Revanchegelüste hatte. Während des Spiels denkst Du über so etwas nicht nach", sagte Verteidiger Dominik Bittner. Festerling war dennoch happy: "Erfolgreich zu sein, ist einfach schön." Und auch David Wolf stapfte gut gelaunt in die Kabine. "Garrett und ich haben ja schon in Hannover und Hamburg sechs Jahre als Tandem funktioniert. Nun wollen wir es auch für die Adler."

Bei Wolf lief es auch nach dem Spiel noch flüssig. Die Dopingprobe brachte der 27-jährige Düsseldorfer in Rekordzeit hinter sich. Schließlich wartete am Krefelder Hauptbahnhof der Sonderzug mit den Fans zur Heimfahrt. Ob Wolf dort mit Festerling im Abteil saß, ist nicht bekannt - für Trainer Sean Simpson aber sind die ungleichen "Zwillinge" ein Faustpfand. "Die zwei sind ein prima Angriffspärchen und sehr stark motiviert, miteinander zu spielen."

Dabei wollte Festerling Eishockey eigentlich nur zum Hobby spielen. 2007 kam der damals 21-Jährige aus British Columbia zum EV Füssen. "Mein Ziel war es, dort fünf Monate zu spielen, um mich dann zum Studieren an einer Uni einschreiben zu können." Es kam anders. Mit 55 Treffern und 78 Torvorlagen für 133 Punkte in nur 56 Partien erweckte Festerling Interesse. "Hans Zach hat mich zu den Hannover Scorpions geholt und mir einen Drei-Jahres-Vertrag gegeben. Da habe ich mir gesagt: Okay, mache ich es eben professionell", erzählte Festerling unserer Zeitung in Krefeld lachend. Kurz vor Weihnachten schaut man eben gerne mal zurück. (tsch)