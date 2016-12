Adler beenden mit dem 4:2 ihren Haie-Fluch

Mannheim. Der Bann ist gebrochen, die Mannheimer Adler können gegen Köln Tore schießen und haben sich den ersten Saisonsieg gegen die Haie mit dem 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) redlich verdient. Der Erfolg sollte der Mannschaft von Trainer Sean Simpson zusätzliches Selbstvertrauen geben, wenn es am Sonntag in München gegen den Meister geht.

Simpson musste gleich drei überzählige Spieler auf die Tribüne schicken. Gegen die Haie traf es Verteidiger Dominik Bittner sowie die Stürmer Mirko Höfflin und Daniel Sparre. Sie und die 12 254 Zuschauer in der SAP Arena sahen bereits nach etwas einer Minute die erste Überzahl der Blau-Weiß-Roten. Matthias Plachta fackelte nicht lange, sondern zog ab. Der Anfang war gemacht, doch weitere Schüsse sprangen nicht heraus, weil die Haie sehr offensiv verteidigten und die Zuspiele der Mannheimer zu unpräzise waren. Wieder komplett kamen die Rheinländer immer besser ins Spiel. Während Luke Adam gegen Kölns Torhüter Gustav Weslau vergab, erwiesen sich die Haie eiskalt. Christoph Ullmann und Johnson brachten den Puck nicht weg, T. J. Mulock zog ab und Endras hatte das Nachsehen (7.). David Wolf übernahm Verantwortung, forderte die Scheibe, tankte und tanzte sich durch die Kölner Abwehrreihe und schoss nur Zentimeter am Pfosten vorbei. Auf der anderen Seite hätte Christian Ehrhoff einen schlechten Wechsel der Mannheimer fast genutzt, als er mutterseelenalleine vor Endras stand. Adam (10.) und Marcus Kink (12.) hatten weitere Chancen gegen die Kölner, die ansonsten gedankenschneller wirkten. Vor allem Philip Gogulla sorgte mehrfach für erhebliche Torgefahr, doch Endras behielt die Ruhe. Adam erlöste schließlich die Adler-Fans. Corey Potter hatte Kink nicht energisch genug gestört, der Kapitän täuschte einen Schuss an, ließ aber für Adam liegen, der vollstreckte - 1:1 (15.). Sekunden später gerieten Dane Byers und Wolf verbal aneinander, der Kölner kassierte zwei plus zehn Minuten, der Adler-Stürmer ging straffrei aus. Doch die fällige Überzahl schenkten die Mannheimer regelrecht her, kein Schuss kam aufs Tor von Weslau.

Nach der Pause hatten die Mannheimer Pech, als der Schuss von Marcel Goc nur den Pfosten küsste (22.). Das war das Startsignal für ein furioses Drittel. Erst sorgte Hager für das 2:1 (24.). Doch nur 35 Sekunden später glich Jamie Tardif zum 2:2 aus. Weslau hatte den Schuss von Brent Raedeke abprallen lassen, Tardif reagierte am schnellsten. Und als die Fans noch feierten, hätte Denis Reul um ein Haar das 3:2 nachgelegt. Die Adler waren jetzt am Drücker, Ullmann bei seinem Konter, Chad Kolarik, Wolf - der Führungstreffer lag in der Luft. Allerdings verpuffte das nächste Überzahlspiel der Mannheimer. Immerhin überstanden die Adler 65 Sekunden doppelte Unterzahl: Johnson, Marcel Goc und Reul räumten vor Endras ab, die letzte Minute der Strafe blieben sie ebenfalls unbeschadet.

18 Sekunden war das Schlussdrittel alt, da sorgte Adam mit dem 3:2 für beste Laune auf den Rängen. Köln gab nicht noch nicht geschlagen, den Schlagschuss von Ehrhoff hielt Endras aber fest (47.). Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Wolf hätte in der 50. Minute alles klar machen können, doch der Stürmer schoss knapp über das Tor. Als Danny Richmond zwei Minuten brummen musste, hätte es brenzlig werden können. Doch die Abwehr stand sicher (51.). Köln versuchte alles, Weslau räumte seinen Kasten. Das rächte sich, Neuzugang Carlo Colaiacovo traf ins leere Tor (60.). (jako)