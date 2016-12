Adler in München zu undiszipliniert

Adler-Verteidiger Sinan Akdag fand in Münchens Torhüter Danny aus den Birken mehrfach seinen Meister. © Pix

München. Die Olympia-Eishalle von 1972 zählt für die Mannheimer Adler in jüngster Zeit mit Sicherheit nicht zu den Lieblingsspielorten. Und die Hausherren, der EHC Red Bull München, sind alles andere als ihr Lieblingsgegner. Mit der 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)-Niederlage warten die Kurpfälzer saisonübergreifend seit sieben Spielen auf den ersten Sieg gegen die Bayern. Den letzten Erfolg verbuchten die Adler am 15. Februar 2015 beim 3:1 gegen die Roten Bullen.

Dass diese Negativserie nicht zu knacken war, hatte am Sonntag vor allem drei Gründe: Münchens Torhüter Danny aus den Birken stellte erneut seine Klasse unter Beweis. Die Adler vergaben ihrerseits zu viele Chancen und waren im Schlussabschnitt ausgerechnet nach dem Anschlusstreffer zu undiszipliniert, zogen zu viele Strafen.

Davon wollte Trainer Sean Simpson nichts wissen. "Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Das war ein gutes Eishockeyspiel. Die Jungs haben alles gegeben, aber die Rechnung ist nicht aufgegangen", meinte der 56-Jährige knapp. Auch Fragen zur Aufstellung blockte Simpson ab. Angesichts des fast vollständigen Kaders mussten wieder drei Spieler von der Tribüne aus zuschauen. Wie bereits am Freitag beim 4:2-Heimsieg über Köln traf es Verteidiger Dominik Bittner, zu ihm gesellten sich Defensivmann Niki Goc sowie Stürmer Christoph Ullmann. Dafür hatte Daniel Sparre scheinbar zusätzliche Kraft getankt. Der Stürmer sorgte immer wieder für gefährliche Szenen und trug sich in der 52. Minute auch in die Torschützenliste ein.

Für den ersten Treffer hatte Matthias Plachta gesorgt (9). Nachdem die Mannheimer die erste Druckphase der Gastgeber samt Überzahl überstanden hatten, und beispielsweise Chad Kolarik (7.), Mirko Höfflin oder Danny Richmond (8.) die Reaktionsfähigkeit von aus den Birken testeten, schlug Plachta in Überzahl zu. Garrett Festerling bewies seine hervorragende Übersicht, passte quer über die Eisfläche zu seinem Kollegen - und der Münchner Torhüter war geschlagen (9.). Zwischenzeitlich wurde es etwas ruppiger, so dass es mit Vier gegen Vier weiterging. Derek Joslin zog ab, Adler-Schlussmann Dennis Endras konnte nur abprallen lassen, verlor die hochspringende Scheibe aus den Augen, seinen Vorderleuten gelang es nicht, die Situation zu klären, Daryl Boyle bedankte sich und schob zum 1:1 ein (12.).

Die Adler zeigten sich unbeeindruckt, sie legten den Vorwärtsgang ein. David Wolf (12.) und Mathieu Carle (15.) hatten den Ausgleich auf dem Schläger. Der Treffer fiel stattdessen auf der anderen Seite: Hatte Mads Christensen schon im ersten Anlauf zu viel Platz und konnte gerade noch von Endras gestoppt werden, musste sich der Keeper wenig später doch geschlagen geben: Christensen hatte abgezogen, Endras parierte, Keith Aucoin eilte heran und löffelte die Scheibe unter die Latte (19.).

Kaum aus der Pause zurück, vernaschte Jon Matsumoto Endras per Bauerntrick zum 3:1 (21.). Da sah der Adler-Schlussmann nicht so gut aus. Der Treffer spielte München in die Karten. Wolf, Plachta, Marcel Goc und Jamie Tardif versuchten zu verkürzen, doch das klappte nicht, aus den Birken ließ nichts durch. Auch nicht gegen Sinan Akdag, der in der 38. Minute das offene Tor vor sich hatte, und bis zur Pause noch drei weitere Male am Münchner scheiterte.

Im Schlussabschnitt vergaben die Mannheimer erst drei Überzahlsituationen, bevor Sparre dann doch im Powerplay auf 2:3 verkürzte (52.). Statt den Schwung zu nutzen, zogen die Blau-Weiß-Roten vier Strafen, mussten teilweise in doppelter Unterzahl agieren. In dieser Situation startete Marcel Goc seinen Konter, doch der Schuss landete am Lattenkreuz (55.). Eine Minute vor dem Ende verließ Endras seinen Kasten zugunsten eines sechsten Feldspielers: Neun Sekunden bevor die Schlusssirene ertönte, versuchte es noch einmal Goc, Kolarik fälschte ab, aber die Scheibe ging vorbei. (Jan Kotulla)