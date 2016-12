Akdags kurzer Wunschzettel

Mit einem Heimsieg Weihnachten feiern: Das wünscht sich Sinan Akdag. © Binder

Sinan Akdag ging am Donnerstag als einer der letzten Adler-Spieler vom Eis. Der Verteidiger tat das, was er bereits die ganze Woche lang geübt hatte: Er jagte den Puck aufs leere Tor. Mal aus dem Handgelenk, mal per Schlagschuss, mal per Direktabnahme. Dass nach dem Ende der offiziellen Trainingseinheit kein Torhüter mehr im Kasten stand, störte Akdag nicht. Im Gegenteil. "Ich wollte mir ein bisschen Selbstvertrauen für die kommenden Spiele holen", erklärte der Nationalspieler.

Die 2:3-Niederlage im Topspiel beim EHC Red Bull München ging Akdag in dieser Woche noch ein wenig nach. Hätten die Mannheimer eine bessere Chancenverwertung an den Tag gelegt, hätten sie ihre Negativserie gegen den Titelverteidiger beenden können. Nicht nur, aber auch Akdag hätte die Partie in eine andere Richtung lenken können - er scheiterte aber zweimal in sehr guter Position an Danny aus den Birken. Ob der Torhüter toll reagiert habe, wollte der Abwehrspieler nicht beurteilen: "Ich schaue lieber auf mich selbst. Mindestens einer muss reingehen. Deswegen habe ich in dieser Woche ja auch so intensiv an meinem Abschluss gearbeitet", gab sich Akdag selbstkritisch.

Am Freitag (19.30 Uhr) gegen die Iserlohn Roosters hofft der Linksschütze auf eine bessere Ausbeute. Trainer Sean Simpson hätte sicherlich nichts dagegen, obwohl sich der Kanadier schützend vor Akdag stellte: "So etwas kann passieren. Eishockey ist anders als Fußball mit mehr Chancen auf beiden Seiten. Mal werden sie verwertet, mal nicht. Das macht unseren Sport so spannend."

Der Coach blickte durchaus mit gemischten Gefühlen noch einmal auf das vergangene Wochenende zurück. Voallem in den letzten 40 Minuten gegen die Kölner Haie (4:2) seien seine Adler die bessere Mannschaft gewesen: "Das war ein großer Sieg für uns!" Nach dem 2:3 in München sei er natürlich enttäuscht gewesen: "Ich mache meinen Spielern aber keinen Vorwurf. Einstellung und Leistung haben gestimmt."

Mit großer Vorfreude blickt Simpson seinem ersten "Spiel der leuchtenden Herzen" entgegen. Erstmals in dieser Saison ist die SAP Arena ausverkauft. Vor der Partie werden Blinke-Herzen für den guten Zweck verkauft, der Erlös geht an den gemeinnützigen Verein "Adler helfen Menschen", der damit wieder viel Gutes tun kann. "Das ist ein unglaubliches Event für eine Super-Sache", betonte der Coach, der nur auf den verletzten Stürmer Ryan MacMurchy verzichten muss.

Dass die Adler nur Heiligabend frei haben und am Sonntag schon wieder auf dem Eis stehen, um sich für das Heimspiel am Zweiten Weihnachtsfeiertag gegen die Düsseldorfer EG (14 Uhr) vorzubereiten, ist für Simpson nicht der Rede wert. Nein, dass über die Festtage viel Eishockey gespielt wird, ist in seiner DNA verankert. "Als kleines Kind stand ich am Weihnachtsmorgen auf dem Eis, um den neuen Schläger und die neuen Schlittschuhe auszuprobieren, die Santa Claus mir geschenkt hat. Wenn Kinder zusammen mit ihren Eltern ins Stadion gehen können, ist das eine tolle Sache!"

Akdag sieht das genauso. Bevor er mit seiner Frau Weihnachten feiert - und das macht er als Moslem nicht nur, weil er das Fest schön findet, sondern auch, weil ihm die Werte, für die es steht, wichtig sind - will er die Adler-Fans mit einem Heimsieg bescheren. Und er hätte nichts dagegen, mal wieder zu treffen. (cr)