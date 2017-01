Die Hauptrolle steht Endras gut

Alle Bilder anzeigen Nach dem 2:1 gegen die USA bei der WM 2010 vor 77 803 Zuschauern in Gelsenkirchen wurde Dennis Endras (rechts) zum besten Spieler gewählt. © dpa/Binder

Mannheim. Wenn es draußen ungemütlich wird, wenn es nasskalt ist und gegen den eisigen Wind selbst die beste Multifunktionsjacke nichts ausrichten kann, greift Dennis Endras (Bild) zu seinen DVDs. Und mindestens einmal im Jahr wählt der Torhüter der Mannheimer Adler eine aus mit ihm selbst in der Hauptrolle. Ihr Titel: 17 Tage im Mai. Ihre Handlung: Der Triumphzug des DEB-Teams bei der Heim-WM 2010, den erst Russland im Halbfinale stoppte.

Vor allem die Szenen des Eröffnungsspiels, als die deutsche Nationalmannschaft die USA in Gelsenkirchen vor 77 803 Zuschauern in der Fußball-Arena des FC Schalke 04 mit 2:1 nach Verlängerung bezwang, schaut sich Endras immer wieder gerne an - schließlich hielt der damalige Goalie der Augsburger Panther den Sieg fest.

"Erwarte einen coolen Abend"

"Das war das geilste Spiel in meinem bisherigen Leben", sagt Endras, der mit den Adlern am Samstag beim DEL-Winter-Game in der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena erneut Outdoor-Erfahrung sammeln wird. "Ich erwarte nichts weniger als einen coolen Abend. Wir spielen in einem Super-Stadion, die Atmosphäre wird toll sein", hofft der Allgäuer.

Nachdem Endras die Spiele in Nürnberg und Straubing angeschlagen verpasst hatte, trainierte er gestern wieder mit der Adler-Mannschaft. Sein Einsatz gegen Wolfsburg (heute/19.30 Uhr) ist wahrscheinlich, aber noch nicht ganz sicher. Als Ersatz steht der 18-jährige Mirko Pantkowski parat, der in Straubing sein DEL-Debüt feierte. Youri Ziffzer wird ebenso definitiv fehlen wie die Verteidiger Carlo Colaiacovo, Mathieu Carle und Aaron Johnson sowie Stürmer David Wolf. Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es bei Ryan MacMurchy, der gestern ebenfalls wieder auf dem Eis stand.

Am 7. Mai 2010 spielte sich Endras in einen Rausch. Der Allgäuer war ein Garant des deutschen Höhenflugs bei der Heim-WM, später wurde er zum besten Spieler des Turniers (MVP) gewählt. "Die Partie auf Schalke war der Schlüssel für unseren Erfolg", betont der 31-Jährige. "Wir wussten, dass wir einen starken Gegner geschlagen hatten, und sind danach mit breiter Brust durch das Turnier marschiert."

Mit einem 1:0-Sieg im Viertelfinale gegen die Schweiz in der Mannheimer SAP Arena setzte die deutsche Mannschaft ihrer starken Vorstellung die Krone auf. Unvergessen sind die Bilder, als Endras mit einer riesigen Deutschland-Fahne zur Ehrenrunde aufs Eis zurückkehrte.

Der Triumphzug begann beim magischen Abend in Gelsenkirchen. Als Felix Schütz in der Verlängerung traf, brodelte es in Endras. Er wollte jubeln, konnte es aber nicht, weil die Schiedsrichter den Videobeweis bemühten. Sekunden wurden zu Minuten. "Ich konnte gar nicht aus mir rausgehen, als die Referees den Treffer dann endlich anerkannten, war da einfach nur Freude pur. Es war ein perfekter Abend. Ich werde wohl nicht noch mal vor fast 80 000 Fans die deutsche Hymne singen."

Eishockey bei minus 20 Grad

Ein Jahr später erlebte Endras sein nächstes Spiel unter freiem Himmel. Auch das Helsinki-Derby in der finnischen SM-liiga zwischen den Rivalen Jokerit und Helsingfors IFK war kein Spiel wie jedes andere. Der "Talviklassikko" fand im Olympiastadion von Helsinki statt, vor 36 644 begeisterten Fans. "Ich hatte das Gefühl, wieder ein Kind zu sein und auf einem Weiher zu spielen. Es war ein einmaliges Erlebnis", sagt Endras, der nach dem 4:3-Sieg nach Penaltyschießen seines HIFK zum Helden erkoren wurde.

Beim "Talviklassikko" herrschten Temperaturen von minus 20 Grad, der Schneefall war eine Herausforderung für alle Beteiligten. "Die Partie wurde häufig unterbrochen, damit der Schnee vom Eis geräumt werden konnte. Die Flocken hatten teilweise die Größe von Tischtennis-Bällen. Insgesamt dauerte das Spiel über vier Stunden", erklärt Endras.

Gegen Schwenningen will Endras am Samstag seine makellose Bilanz in Outdoor-Spielen verteidigen. So kalt wie in Helsinki wird es natürlich nicht, so viele Zuschauer wie in Gelsenkirchen passen auch nicht ins Stadion - doch vielleicht wird es auch von diesem Spiel eine DVD geben, die Endras später aus dem Schrank holen und in den Rekorder schieben wird, wenn es draußen so richtig ungemütlich ist. (cr)