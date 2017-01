Zurück zu den Wurzeln des Eishockeys

Alle Bilder anzeigen Adler-Gesellschafter Daniel Hopp (oben) ist guter Dinge, dass das Winter Game in der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena ein großer Erfolg wird. Die Kühlschläuche sind verlegt, Eismeister Alfred Zylla (unten rechts) bereitet das Eis auf. © Binder (2)/Pix (1)

Sinsheim. Es bläst ein ganz eisiger Wind durch die Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena. Daniel Hopp hat sich eine dicke Wollmütze über den Kopf gezogen. "Ich bin schon aufgeregt", sagt der Gesellschafter der Mannheimer Adler. Der 36-Jährige lässt den Blick durchs weite Rund schweifen. Bis auf die Zahl 1899, die in weißer Schrift über den blauen Sitzschalen prangt, erinnert nichts mehr daran, dass der Fußball-Bundesligist hier am 21. Dezember nicht über ein 1:1 gegen Werder Bremen hinauskam.

Seitdem hat sich das Gesicht der Hoffenheimer Heimspielstätte verändert. Das Grün ist einem Weiß gewichen, am Samstag rollt hier nicht der Ball, sondern die Spieler jagen einem Puck nach. Zum dritten Mal veranstaltet die Deutsche Eishockey Liga ein Winter Game - ein reguläres Liga-Spiel unter freiem Himmel.

Nach Nürnberg 2013 und Düsseldorf 2015 hat diesmal die Bewerbung der Mannheimer Adler und der Wild Wings aus Schwenningen den Zuschlag erhalten. Um 17 Uhr treten die beiden Teams zum Baden-Württemberg-Duell an. Heimrecht haben zwar die Schwarzwälder, die Adler werden vor wahrscheinlich ausverkauftem Haus - bis gestern waren 25 500 der 26 500 Tickets verkauft - aber Heimvorteil genießen.

Risiko liegt bei der SAP Arena

Das unternehmerische Risiko trägt die SAP Arena, die den Schwarzwäldern das Spiel quasi abgekauft hat. "Wir hoffen, dass wir mit einem kleinen Gewinn aus der Partie herauskommen", betont Hopp. Gut eine Million Euro musste er investieren, um das Projekt zu stemmen. Wie viel im Endeffekt auf der Habenseite steht, hängt auch damit zusammen, wie sich das Wetter entwickelt.

Klar ist: Der Rasen in der Rhein-Neckar-Arena, der derzeit unter der Eisfläche Winterschlaf hält, muss nach dem Winter Game komplett ausgetauscht werden. Am Niederrhein liegt ein saftiges Grün auf dem Feld, das für die TSG-Profis reserviert ist. Aber nur wenn es wieder etwas milder wird, kann der "günstige" 150 000 Euro-Rasen verlegt werden. Bleibt es knackig kalt - oder wird es noch frostiger -, müssen die Adler auf einen Rasen aus Südfrankreich zurückgreifen, der mit 200 000 Euro zu Buche schlagen würde.

Doch Zahlen und Fakten - die sollen am Samstag ohnehin nicht im Vordergrund stehen. Hopp und seinen Mitstreitern geht es darum, den Fans das originäre Eishockey-Gefühl zu vermitteln. Während in der Vergangenheit ähnliche Projekte meist darauf abzielten, neue Zuschauerrekorde aufzustellen, war dies beim relativ kleinen Stadion in Sinsheim von vornherein ausgeschlossen.

Das 3. DEL Winter Game steht unter dem Motto "Good old Hockey Game". Es gibt zwar auch ein Showprogramm - zwischen dem Jungadler-Spiel gegen Bad Tölz (13 Uhr) und der DEL-Partie Schwenningen gegen Mannheim (17 Uhr) tritt die Rockband Guano Apes auf - im Mittelpunkt steht bei uns allerdings der Sport. "Da es bei uns nicht um höher, schneller, weiter gehen konnte, wollten wir uns von ähnlichen Veranstaltungen abheben", sagt Hopp. Die Idee wurde im Herbst 2015 geboren, im Januar 2016 bewarben sich die Adler bei der DEL um das Winter Game - und setzten sich gegen Düsseldorf durch.

Die Rhein-Neckar-Arena ist seit 14 Tagen Markus Winchers zweites Wohnzimmer. Der Technische Leiter der SAP Arena verbrachte seitdem - bis auf die Weihnachtsfeiertage - täglich bis zu zehn Stunden im Kurzzeit-Eishockey-Stadion. Um eine Seenlandschaft entstehen zu lassen, wurden 7500 Quadratmeter Schneevlies zur Ausschmückung im Innenraum verlegt, 105 000 Meter Kälteleitungen liegen unter der Eisfläche. Ständig steht Wincher in Kontakt mit Meteorologen. Denn das Wetter ist das Einzige, das nicht in seinen Händen liegt. Doch Stand gestern sieht es gut aus für das Winter Game: Bei minus fünf Grad wird es am Samstag knackig kalt, es wird aber wohl trocken bleiben. Wollmützen sind trotzdem zu empfehlen - Daniel Hopp hat seine schon. (cr)