Die Heilkraft des Winter Game

Spaß gehörte beim ersten Eistraining vor dem Wintergame in der Rhein-Neckar-Arena dazu: Hier Garrett Festerling (li.) mit Sinan Akdag. © dpa

Sinsheim. Als einer der letzten Spieler ging David Wolf vom Eis. Der Adler-Stürmer hätte die Eisfläche in der Rhein-Neckar-Arena gestern am liebsten gar nicht verlassen. "Es war super. Das Eis ist klasse - viel besser als in der SAP Arena", sagte der 27-Jährige, der heute (17 Uhr) beim DEL Winter Game mit den Mannheimern im Sinsheimer Fußball-Stadion auf die Schwenninger Wild Wings trifft. Karten für das Freiluft-Spektakel gibt es noch an der Tageskasse.

Nach der 1:5-Niederlage in Nürnberg hatte Wolf die folgenden Partien in Straubing (5:4) und gegen die Grizzlys Wolfsburg (4:3 nach Verlängerung) verpasst. Bei einer Auseinandersetzung mit Nürnbergs Brandon Prust hatte er sich eine Handverletzung zugezogen, seit Donnerstag trainiert der Linksaußen jedoch wieder mit der Mannschaft: "Ich bin bereit. Ich kann die Hand voll bewegen und habe den Trainern gezeigt, dass ich 100 Prozent fit bin."

Nur Ziffzer und Johnson fehlen

Manager Teal Fowler nahm erleichtert zur Kenntnis, dass sich auch die zuletzt angeschlagen pausierenden Verteidiger Mathieu Carle (leichte Gehirnerschütterung) und Carlo Colaiacovo (Adduktorenprobleme) sowie Torhüter Dennis Endras zurückmeldeten. "Anscheinend beschleunigt ein Winter Game den Heilungsverlauf", meinte Fowler augenzwinkernd. Fehlen werden nur Torhüter Youri Ziffzer, der 10 bis 14 Tage ausfallen wird, und Abwehrspieler Aaron Johnson, mit dem die Adler erst im Februar wieder rechnen.

Wolf überraschte gestern mit einer Aussage. "Noch nie", betonte der in Mannheim aufgewachsene Angreifer, habe er auf einem zugefrorenen See oder Weiher Eishockey gespielt. Auch deswegen freut er sich riesig auf das Winter Game: "Ich bin dankbar, dass ich dabei sein darf. So viele Leute haben sich in den vergangenen Wochen und Monaten so sehr reingehängt, dass wir das erleben dürfen. Vielleicht bietet sich uns so eine Gelegenheit nie wieder. Manche Spieler werden sogar nie in den Genuss kommen, Teil eines solchen Events zu sein."

Als die Adler-Profis gestern um 16.30 Uhr das Eis in der Arena betraten, zeigte das Thermometer minus fünf Grad Celsius an - mit ähnlichen Temperaturen wird auch heute gerechnet. "Ich werde aber wegen der Kälte nichts an meiner Routine oder der Ausrüstung ändern", sagte Wolf. "Wenn man in Bewegung ist, geht das schon. Du spürst nur einen eisigen Wind im Gesicht." Anders sieht dies beim Trainerteam aus. Da Chefcoach Sean Simpson die Spielerbank nicht hoch- und runtertigern möchte, um auf Temperatur zu kommen, hilft nur eines: warm anziehen! "Ich werde mir noch gut überlegen, was ich alles aus dem Schrank hole", sagte der 56-Jährige, der sich allerdings nicht lange mit den äußeren Begleitumständen des Winter Game aufhalten wollte, sondern alles daran setzt, damit seine Mannschaft bestens gerüstet ins Baden-Württemberg-Duell mit Schwenningen geht.

Übernachtung in Bad Schönborn

Die Adler überließen nichts dem Zufall. Sie fuhren gestern nicht zurück nach Mannheim, sondern bezogen ein Hotel in Bad Schönborn. "Wir sind Mannheim. Natürlich ist beim Winter Game das Drumherum super, aber für uns geht es vor allem um drei Punkte", verdeutlichte Wolf.

Inklusive der heutigen Partie bestreitet Mannheim noch 18 Hauptrundenspiele, ehe die Play-offs anstehen. Der derzeitige vierte Tabellenplatz soll bis Ende Februar mindestens verteidigt werden, damit die Adler mit Heimrecht ins Viertelfinale starten können. In jeder dieser Begegnungen geht es um drei Punkte. Aber klar ist auch: Ein Sieg im Winter Game vor bis zu 26 500 Zuschauern schmeckt ein bisschen süßer als jeder andere Erfolg. (cr)