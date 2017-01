MacMurchy lebt Sieg-Gier vor

Gesucht und gefunden: Mittelstürmer Luke Adam (links) und Rechtsaußen Ryan MacMurchy. © dpa

Der Sieggarant der Adler musste kurz überlegen. "Eigentlich sollte ein Tor im Penaltyschießen nicht für die persönliche Statistik zählen", sagte Ryan MacMurchy, um mit einem Augenzwinkern zu ergänzen: "Ich nehme den Hattrick allerdings gerne mit." Ohne den dreifachen Torschützen wäre das Team von Trainer Sean Simpson am Sonntag gegen biedere Berliner eventuell ohne Punkt dagestanden, der Kanadier sicherte den Mannheimern aber immerhin zwei Zähler. Und so durften sich die Adler damit beschäftigen, ob das Glas nun halbleer oder halbvoll war - eine Frage, die sich bei einer Niederlage gegen die Eisbären gänzlich verboten hätte.

"Ich bin ein Spieler, der grundsätzlich positiv denkt. Also würde ich gerne erst einmal festhalten, dass wir wieder starke Comeback-Qualitäten gezeigt haben", betonte "Murch", der den 0:2-Rückstand im zweiten Drittel egalisiert hatte. Zunächst verwertete der 33-jährige Kanadier eine starke Vorarbeit von Chad Kolarik zum 1:2 (27.), ehe ein einstudierter Trick-Spielzug das 2:2 brachte (32.). Mittelstürmer Luke Adam, an dessen Seite MacMurchy ab dem zweiten Abschnitt randurfte, gewann das Bully gegen Julian Talbot nach vorne, in der Zwischenzeit hatte sich der Torjäger am langen Pfosten in Stellung gebracht und keine Probleme, den Puck ins leere Tor zu drücken.

Nicht nur wegen der wichtigen Treffer, sondern auch wegen seiner Arbeitseinstellung erhielt MacMurchy nach der Partie ein Sonderlob von Teal Fowler. "Es kommt nicht von ungefähr, dass er so einen guten Schuss hat. In jedem Training versucht MacMurchy, seine Technik zu verbessern", sagte der Adler-Manager. "Außerdem hat er einen großen Siegeswillen. Er will immer, wenn er aufs Eis geht, ein Tor schießen. Das ist eine tolle Qualität."

Neun Spiele, sechs Tore

Wegen eines Kahnbeinbruchs und Komplikationen beim Heilungsverlauf stehen bei MacMurchy in dieser DEL-Saison bislang nur neun Spiele zu Buche. Die Ausbeute von sechs Toren und sechs Vorlagen ist ein Beleg seiner Effektivität. Da sein Kontrakt am Ende dieser Runde ausläuft, weiß der Scharfschütze auch, dass mit jedem Treffer, den er markiert, seine Chancen auf eine Vertragsverlängerung steigen - sollte diese nicht längst in trockenen Tüchern und nur noch nicht vom Verein bekanntgegeben sein. Offiziell macht sich MacMurchy über seine Zukunft keine Gedanken. In jedem Gespräch vergisst er allerdings nicht, die Top-Bedingungen in Mannheim hervorzuheben, die tolle Arbeit des Teams ums Team zu loben. So hört sich jemand an, der gerne bleiben würde.

Auch die Anerkennung für seinen abgezockten Penalty hätte er wohl am liebsten an Jochen Hecht weitergegeben, mit dem er in seiner langen Reha-Phase an der Verfeinerung seiner individuellen Fähigkeiten gearbeitet hat: "Wenn du den Jungs auf dem Eis nicht helfen kannst, wird dir langweilig, dann kommst du auch mal auf eine gute Idee", gab er einen kleinen Einblick in die Entstehungsgeschichte seiner eleganten Penalty-Bewegung: "Viele Torhüter kennen mich als jemanden, der gerne abzieht. Ich wollte Petri Vehanen überraschen. Das ist mir gelungen. Wenn es nicht geklappt hätte, hätte ich wie ein Idiot ausgesehen."

Dass MacMurchy die Punkteausbeute gegen Berlin zwar ganz okay fand, im Grunde damit jedoch nicht ganz zufrieden war, sprach ebenfalls für den Kanadier. Zu negativ wollte er aber auch nicht sein: "Ich finde, es ist schwieriger, während einer Saison Comeback-Qualitäten zu entwickeln, die wir regelmäßig gezeigt haben, als zu lernen, Führungen nach Hause zu bringen." (cr)

Fotostrecke unter morgenweb.de/adler