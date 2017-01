Adler feiern ihre „Highlight-Tore“

Mannheim. Was für ein Spektakel! Der 4:3 (1:3, 3:0, 0:0)-Sieg der Mannheimer Adler am Sonntagabend beim ERC Ingolstadt war nichts für schwache Nerven. Entschädigung für die emotionale Achterbahnfahrt waren die vier Treffer der Blau-Weiß-Roten von Brent Raedeke (2), Garrett Festerling und Daniel Sparre, die allesamt zum Einrahmen waren. Oder, wie es Adler-Schlussmann Dennis Endras formulierte: "Das waren alles Highlight-Tore."

Der 31-Jährige stand gegen die Panther einmal mehr im Fokus. Bei den ersten beiden Gegentreffern sah Endras noch etwas unglücklich aus - nur um in der Folge mit mehreren Wahnsinns-Paraden zu glänzen. "Es ist nicht leicht für einen Torhüter, wenn er nicht viel zu tun hat und dann so viele Unterzahlsituationen kommen", beschrieb der Keeper die Phase im ersten Durchgang, als die Mannschaft von Trainer Sean Simpson die 1:0-Führung durch drei Powerplay-Tore der Ingolstädter wieder hergab. "Es scheint im Moment unser Spiel zu sein, nach dem ersten Drittel öfter mit einem oder zwei Toren in Rückstand zu geraten", mutmaßte Endras.

Trainer Simpson drückte sich vorsichtig aus, als er von "motivierten Zuschauern" sprach. Die ERC-Fans hatten vor allem die harten, aber fairen Checks von Verteidiger Denis Reul mit wütenden Protesten kommentiert. Nach dem dritten Körperkontakt brummten ihm die Schiedsrichter zwei Minuten auf. "Leider haben wir drei Tore nach Strafzeiten kassiert, aber wir haben dann das zweite Drittel dominiert und die Partie im Schlussabschnitt kontrolliert", war der Kanadier "sehr zufrieden" mit seiner Mannschaft. Das konnte er auch sein, denn obwohl die Blau-Weiß-Roten in Rückstand gerieten, ließen sie sich nicht hängen, sondern drehten die Partie auf sensationelle Weise.

Zum Thema Adler zaubern in Ingolstadt

"Das ist Adler-Mannheim-Eishockey", goss Endras das verrückte Auf und Ab beim ERC in einen Begriff. Er selbst steuerte seinen Teil zum Spektakel bei. Als die Ingolstädter Fans schon das 4:1 von Björn Svenson bejubeln wollten, kratzte der Nationaltorhüter den Puck im Fallen mit seiner Kelle von der Linie. "Ach, man probiert halt, sein Bestes zu geben", blieb Endras bescheiden, er wusste aber schon, was ihm da gelungen war: "Bei einem 4:1 wäre es wohl vorbei gewesen. Ich habe meinen Teil beigetragen, die Jungs vor mir ihren. Wir sind eine Einheit und siegen zusammen", sah er die ganze Mannschaft als Gewinner.

Auf den Treffer von Daniel Sparre angesprochen, der sich die Scheibe beim wichtigen 3:3 durch die eigenen Beine schoss und damit für ungläubiges Staunen sorgte, meinte Endras: "Daniels Tor war schon sensationell. Im Spiel habe ich es nicht gesehen, dazu war ich zu weit weg. Aber gleich nach dem Sieg haben wir uns die Aufnahmen angeschaut. Dass er gute Hände hat, wissen wir, das zeigt er ja nicht nur im Training. Es ist aber natürlich klasse, wenn so etwas auch im Spiel klappt", freute sich der Goalie für den 32-Jährigen.

Der konnte sein Glück selbst nicht fassen: "Es ging alles so schnell. Das war so nicht geplant, auch wenn ich solche Sachen im Training übe." Nach einer Woche mit vielen Spielen kehrt nun ein wenig Normalität ein. Erst am Freitag treten die Adler bei den Iserlohn Roosters (19.30 Uhr) an, am Sonntag geht es nach Köln. (Jan Kotulla)

Fotostrecke unter morgenweb.de/adler