5:4 nach 1:3 – Adler feiern Bescherung

Mannheim. Dank einer irren Aufholjagd und vier Toren im letzten Drittel haben die Mannheimer Adler schon einen Tag vor Heiligabend Bescherung gefeiert. Gegen Iserlohn drehte die Mannschaft von Trainer Sean Simpson einen 1:3-Rückstand in einen umjubelten 5:4 (1:2, 0:1, 4:1)-Sieg. Beim "Spiel der leuchtenden Herzen" stimmte aber auch das Drumherum: 40 336 Euro kamen - so das vorläufige Endergebnis - für den guten Zweck zusammen.

Für Schmunzeln sorgte der Auftritt von Christoph Ullmann. Der 33-Jährige ist für seine Gesangskünste bekannt und beglückte die Fans vor dem ersten Bully via Videowürfel mit einer Kostprobe seines Könnens. Torhüter Dennis Endras sandte seine Grüße in breitestem Kurpfälzisch, was die Adler-Anhänger dem gebürtigen Bayern mit reichlich Applaus honorierten.

Wieder unnötige Strafen

Drittelergebnisse: 1:2, 0:1, 4:1. Die Adler: Endras - Carle, Akdag; Johnson, Colaiacovo; Reul, Richmond - Tardif, Raedeke, Plachta; Sparre, M. Goc, Adam; Kolarik, Festerling, Wolf; Kink, Joudrey, Arendt; Ullmann. Tore: 0:1 Fischer (6:51), 0:2 Halischuk (10:47), 1:2 Plachta (15:14), 1:3 Blank (37:22), 2:3 M. Goc (40:52), 3:3 Kink (42:56), 4:3 Raedeke (48:48), 5:3 Plachta (54:08), 5:4 Friedrich (59:02). Schiedsrichter: Sirko Hunnius (Berlin) und Christian Oswald (Bad Wörishofen). Zuschauer: 13 600 (ausverkauft). Strafminuten: Mannheim 8 - Iserlohn 12 plus 10 Disziplinar gegen Jason Jaspers. Nächstes Spiel: Adler - DEG (Montag, 14 Uhr).

Angepeitscht von den meisten der 13 600 Zuschauer in der ausverkaufen SAP Arena drängten die Mannheimer auf eine schnelle Führung. Wie schon in der Schlussphase der Partie in München (2:3) kassierten sie allerdings völlig unnötige Strafen in der offensiven Zone. Erst riss Kapitän Marcus Kink einem Iserlohner den Helm vom Kopf, später musste Carlo Colaiacovo in die Kühlbox. Beide Male schlugen die Roosters in Überzahl zu, weil sie den Puck schnell bewegten und damit die verteidigenden Adler aus ihrer Position brachten. Beim 0:1 hämmerte der ehemalige Mannheimer Christopher Fischer die Scheibe per Direktabnahme in den Winkel (7.), beim 0:2 senkte sich Matt Halischuks Schuss aus der Nahdistanz hinter Endras ins Tor (11.).

Und die Adler? Sie taten sich bei gleicher Spieleranzahl auf dem Eis enorm schwer, Chancen zu kreieren. Mit einer starken Aktion an der blauen Linie leitete Danny Richmond im Powerplay den Anschlusstreffer ein. Der Amerikaner hielt den Puck reaktionsschnell im gegnerischen Drittel, Garrett Festerling bediente Matthias Plachta, und dessen Schuss aus dem Handgelenk zischte zum 1:2 ins Netz (16.).

Flüssiger wurde der Adler-Auftritt damit aber nicht. Oft versuchten es die Spieler auf eigene Faust wie David Wolf, sie packten die Brechstange aus, das ging aber nicht gut. Die Roosters - ersatzgeschwächt und als auswärtsschwaches Team mit zuletzt neun Niederlagen am Stück in der Fremde nach Mannheim gereist - zogen sich zurück. Sie machten die Räume eng. Chad Kolarik verzog in Überzahl (29.) - das war's trotz des steten Bemühens. Die Iserlohner Nadelstiche kamen zwar selten, waren aber brandgefährlich. Nach einem Konter landete Marko Friedrichs Schuss an der Latte, von dort sprang der Puck auf Endras' Rücken und knapp vorbei (36.). Zwei Minuten später hatten die Mannheimer weniger Glück. Endras konnte einen Schuss nicht festhalten, Boris Blank staubte zum 1:3 ab (38.).

Es sprach nicht viel für die Adler. Simpson musste etwas tun - und der Coach reagierte zum letzten Drittel. Er stellte die Sturmreihen ein wenig um. Es dauerte nur 52 Sekunden, ehe das Früchte trug. Marcel Goc arbeitete die Scheibe mit der Rückhand zum 2:3 ins Tor, gut zwei Minuten später hatten die Mannheimer ausgeglichen: Mathieu Carle zog ab, Kink hielt die Kelle rein - und vom Pfosten sprang der Puck an den Rücken von Roosters-Goalie Chet Pickard und von dort über die Linie (43.).

Souveränität kehrte aber nur allmählich ins Adler-Spiel ein. Bevor sie nachlegen konnten, mussten sie erst einmal den Brand vorm eigenen Kasten löschen (47.). Doch dann jagte der ehemalige Iserlohner Brent Raedeke die Scheibe zum 4:3 in den Kasten (49.). Die Roosters-Gegenwehr war allerdings noch nicht gebrochen. Plachtas 5:3 immer noch nicht die Entscheidung (55.). Friedrich brachte Iserlohn in der Schlussminute auf 4:5 heran - der Ausgleich fiel aber nicht mehr.