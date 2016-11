Adam erlöst Adler in der Verlängerung

Luke Adam dreht jubelnd ab. Mit seinem Tor in der Verlängerung sicherte der Stürmer den Mannheimer Adlern den 2:1-Erfolg gegen die Augsburger Panther. © Binder

Mannheim. 35 Schüsse, aber nur zwei Tore: Trotz drückender Überlegenheit haben sich die Mannheimer Adler gegen die Augsburger Panther mit zwei Zählern zufriedengeben müssen. Mit dem 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) nach Verlängerung baute das Team von Trainer Sean Simpson aber seine Siegesserie aus. Aus den vergangenen vier Partien holten die Blau-Weiß-Roten elf von zwölf möglichen Punkten, damit schoben sie sich auf den dritten Tabellenplatz.

Dementsprechend sah Simpson kein Haar in der Suppe: "Augsburg hat das clever gemacht. Für uns war es nicht einfach, durchzukommen." Luke Adam, der nach 49 Sekunden in der Verlängerung den Adlern den Zusatzzähler sicherte, trauerte zwar einem durchaus möglichen Dreier nach, er sagte aber: "Manchmal läuft es eben nicht perfekt. Der Spielverlauf am Freitag in Wolfsburg hat gezeigt, dass wir zu etwas glücklichen drei Punkten gekommen sind, heute war das genau andersherum."

MacMurchy fällt aus

Drittelergebnisse: 1:1, 0:0, 0:0, 1:0. Die Adler: Endras - Carle, Akdag; Bittner, Johnson; Reul, Richmond; N. Goc - Kink, Joudrey, Arendt; Wolf, Festerling, Sparre; Kolarik, M. Goc, Adam; Höfflin, Raedeke, Ullmann. Tore: 1:0 Festerling (5:52), 1:1 Trevelyan (18:01), 2:1 Adam (60:49). Schiedsrichter: Sirko Hunnius (Berlin) und Markus Krawinkel (Moers). Zuschauer: 9086. Strafminuten: Mannheim 10 - Augsburg 12. Nächstes Spiel: Fischtown Pinguins - Adler (Freitag, 19.30 Uhr).

Nach dem 1:0 am Freitag in Wolfsburg musste Simpson seine Reihen umbauen. Ryan MacMurchy fiel wegen einer nicht näher konkretisierten Oberkörperverletzung aus. Wie lange der Außenstürmer pausieren muss, steht erst nach weiteren Untersuchungen am heutigen Montag fest. Noch schlimmer hatte es am Freitag die Panther getroffen. Das Team der Stunde, das mit neun Siegen aus den vergangenen elf Partien nach Mannheim reiste, musste das 5:4 gegen Iserlohn teuer bezahlen.

Auch weil Augsburg ohne sechs Stammspieler auskommen musste und nur mit Müh und Not drei Reihen aufbieten konnte, bestimmten die Adler von Beginn an das Geschehen. Dass es nach den ersten 20 Minuten 1:1 stand, war ein schlechter Witz. Chad Kolarik (3.), David Wolf und Brent Raedeke (beide 4.) hätten Mannheim früh in Führung bringen können. Garrett Festerling holte Versäumtes nach. Der 30-Jährige fälschte einen Schuss von Danny Richmond gekonnt ab. Per Videobeweis überzeugten sich die Schiedsrichter davon, dass Festerling weder im Torraum stand noch den Schläger zu hoch hatte - 1:0 (6.). Luke Adam mit einem Pressschlag (9.), Raedeke (10.) oder Andrew Joudrey, dessen Schuss den Pfosten küsste (13.) - an guten Chancen, einen Treffer nachzulegen, mangelte es nicht. Stattdessen glichen die Panther mit ihrem ersten gelungenen Angriff aus. T.J. Trevelyan hatte am langen Pfosten zu viel Platz, das 1:1 war Formsache (19.).

Was im ersten Drittel noch leicht von der Hand gegangen war, wurde nun zu harter Arbeit. Die Augsburger konzentrierten sich auf ihre Defensive, den Adlern fiel wenig ein. Kolarik brachte bei angezeigter Strafe gegen die Panther die Scheibe nicht unter Kontrolle (23.), im anschließenden Powerplay fälschte Christoph Ullmann einen Schuss ab - zum zweiten Mal rettete der Pfosten für Torhüter Jonathan Boutin (24.). Danach neutralisierten sich beide Mannschaften, die Luft war raus. Marcus Kink versuchte es, nachdem die Strafe gegen Marcel Goc gerade abgelaufen war - doch auch der Kapitän fand die Lücke nicht (37.).

Spiel kennt nur eine Richtung

Es ging weiter fast nur in eine Richtung: Daniel Sparre blieb an Boutins Schoner hängen (43.), in Unterzahl vergab Marcel Goc. Um ein Haar wäre die schlechte Chancenverwertung bestraft worden. Endras zeigte gegen Ben Hanowski (50.) und Andrew Leblanc (52.) seine ganze Klasse. Da Raedeke die letzte Mannheimer Chance in der regulären Spielzeit vergab (58.), ging die Partie in die Verlängerung. Diese dauerte nur 49 Sekunden. Nach tollem Pass von Kolarik hob Adam den Puck im Powerplay zum 2:1 unter die Latte (61.). Als Matchwinner sah sich Adam aber nicht, er gab das Lob an Endras weiter: "Was Dennis am Wochenende gehalten hat - unglaublich! Wir können ihm nicht oft genug danken."

Am Wochenende hatten die Adler den Wechsel von Carlo Colaiacovo bestätigt (wir berichteten in unserer Samstag-Ausgabe). Der 33-jährige Verteidiger wird im Verlauf des heutigen Montags in Mannheim erwartet, am Mittwoch soll er zum ersten Mal mit der Mannschaft trainieren. "Carlo ist ein guter, solider Abwehrspieler - der beste für uns, der auf dem Markt war", sagte Coach Simpson über den Italo-Kanadier: "Das ist eine sehr gute Verpflichtung von unserem Manager Teal Fowler."