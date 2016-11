Adam vom Neuen überzeugt

Mannheim. Luke Adam kann sich gut in die Lage von Carlo Colaiacovo versetzen. Vor sechs Wochen war er der Neue in Mannheim, musste sich zurechtfinden, Menschen, Klub und Stadt kennenlernen. Und er stellte sich die Frage: Wie werde ich wohl aufgenommen? Heute weiß er, dass es für ihn besser nicht hätte laufen können. Daher wünscht er dem neuen Verteidiger, der am Montag in Mannheim eintraf, am Dienstag individuell trainieren wird und am Mittwoch erstmals zusammen mit der Mannschaft auf dem Eis steht, dieselben positiven Erfahrungen: "Wir müssen alles tun, damit sich Carlo wohlfühlt. Bei mir hat die Integration super geklappt. Ich kam in ein nordamerikanisch geprägtes Team und vergesse manchmal sogar, dass ich in Europa bin."

Adam, der beim 2:1-Sieg gegen die Augsburger Panther nach toller Vorarbeit von Chad Kolarik das entscheidende Tor in der Verlängerung geschossen hatte (61.), kennt Colaiacovo als Gegner aus der NHL - und aus seiner Heimatstadt: "Ich habe ihn spielen sehen, als er in der American Hockey League das Trikot der St. John's Maple Leafs getragen hat. Carlo ist ein toller Typ, der unserem Team sicherlich weiterhelfen wird."

Eine gute Bilanz

Gleiches lässt sich auch von Adam behaupten. In seinen ersten zwölf DEL-Spielen schoss der Kanadier fünf Tore für die Adler, zudem steuerte er vier Vorlagen bei. Zwar trat er bis zum Siegtreffer gegen Augsburg nicht mehr ganz so präsent auf. Da Trainer Sean Simpson wegen ständig neuer verletzter Spieler zum Improvisieren gezwungen war, musste aber auch Adam immer wieder mit anderen Partnern angreifen. Er begann als Flügelstürmer, wurde dann kurz in die Mitte beordert, um nun wieder auf Linksaußen zu spielen.

Es ist durchaus möglich, dass die Adler auch am Wochenende auf ein Sturm-Trio verzichten müssen. Ins Lazarett zu Matthias Plachta (Mittelhandbruch) und Jamie Tardif (Unterkörperverletzung) gesellte sich am Wochenende Ryan MacMurchy. Der 33-jährige Kanadier, der wegen eines Kahnbeinbruchs erst auf vier DEL-Saisonspiele kommt, verletzte sich am Freitag beim 1:0-Sieg in Wolfsburg an der gleichen Stelle. Am Montag wollten die Mannheimer eigentlich Auskunft über die Ausfalldauer geben, die Untersuchungen zogen sich allerdings so lange hin, dass es noch keine Klarheit gibt.

Adam wird versuchen, die Ausfälle so gut es geht zu kompensieren. Auf die Frage, wie sich die vier Siege in Folge anfühlen, antwortete Adam: "Das interessiert mich nicht. Wichtig ist, dass wir am Freitag den nächsten Erfolg feiern." Um 19.30 Uhr geht es dann zu den Fischtown Pinguins nach Bremerhaven. Beim DEL-Neuling will auch der zuletzt überragende Dennis Endras an seine Top-Form anknüpfen. Nicht nur Adam weiß, was die Adler an ihrem Nationaltorhüter haben: "Vor allem bei unserem 1:0-Sieg in Wolfsburg hat er Paraden wie am Fließband gezeigt. Wir sind froh, dass wir ihn haben."