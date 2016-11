Adler als Eisbären-Dompteure

Die Adler jubeln über das 3:0 von Chad Kolarik, Eisbären-Schlussmann Petri Vehanen ist bedient. © Binder

Mannheim. Die Mannheimer Adler haben einen verdienten 3:1 (3:0, 0:0, 0:1)-Sieg über die Eisbären Berlin eingefahren. Nach zwei Niederlagen vor heimischem Publikum gelang ausgerechnet gegen den Erzrivalen vor allem dank eines starken ersten Drittels ein wichtiger Erfolg.

Wie von Manager Teal Fowler bereits im Vorfeld angedeutet, bleibt den Adlern das Verletzungspech treu: Verteidiger Mathieu Carle fehlte wegen einer Unterkörperverletzung. Für ihn rückte Dominik Bittner in die Aufstellung.

Und der 24-Jährige hatte bei angezeigter Strafe auch den ersten Schuss, Eisbären-Torhüter Petri Vehanen wehrte mit der Stockhand ab. In Überzahl brauchten die Adler wieder einmal zu lange, um überhaupt in die Powerplay-Aufstellung zu kommen, es gelang ihnen nicht, auch nur einen Schuss abzugeben. Nur drei Sekunden waren die Berliner komplett, ehe sie die nächsten zwei Minuten kassierten. Ryan MacMurchy versuchte es zügig mit einem Schlagschuss, Luke Adam Sekunden später am kurzen Pfosten, doch Vehanen war hellwach. Er wehrte auch Sinan Akdags Schlagschuss ab, der Abpraller landete aber bei Daniel Sparre, der das offene Tor vor sich hatte und sich bedankte - 1:0 (4.).

Die Adler: Endras - Richmond, Reul; Akdag, N. Goc; Bittner, Johnson - MacMurchy, M. Goc, Ullmann; Kolarik, Adam, Sparre; Raedeke, Festerling, Wolf; Kink, Joudrey, Arendt; Höfflin. Tore: 2:1:0 Sparre (3:38), 2:0 Richmond (8:26), 3:0 Kolarik (14:58), 3:1 Olver (48:01). Zuschauer: 9227. Schiedsrichter: Markus Schütz (Bad Aibling) Marc Iwert (Harsefeld). Strafminuten: Adler Mannheim 6 - Eisbären Berlin 14. - Nächstes Heimspiel: Adler - Augsburg (16.30 Uhr).

Micki Dupont prüfte nach fünf Minuten erstmals die Reflexe von Adler-Schlussmann Dennis Endras, doch die Blau-Weiß-Roten blieben spielbestimmend, in der neunten Minute hatte Danny Richmond viel zu viel Platz und ließ Vehanen alt aussehen - 2:0. Bei der nächsten Strafe gegen die Eisbären wählten die Mannheimer erneut nicht den einfachen Weg und so blieb es zunächst beim 2:0. Kurz darauf war MacMurchy am gedankenschnellsten, störte den Spielaufbau der Hauptstädter und schoss, Vehanen wehrte ab. Kurz darauf war der Finne jedoch zum dritten Mal geschlagen. Christoph Ullmann hatte den in der Mitte gestarteten Chad Kolarik mustergültig bedient - 3:0. Die Berliner schwammen, weitere Chancen beispielsweise von Wolf (16.) blieben jedoch ungenutzt.

Nach der Pause ließen die Mannheimer den Eisbären zunehmend mehr Raum, die Abwehr stand aber meist solide, den Rest räumte Endras aus dem Weg. Brent Raedeke, Wolf oder Marcel Goc hatten die nächsten dicken Chancen. Das passte Berlins Trainer Uwe Krupp gar nicht. Er nahm bereits der 27. Minute eine Auszeit, sprach jedoch nicht mit seinen Schützlingen, sondern ließ sie nur durchatmen. Danach kamen die Eisbären tatsächlich zu guten Chancen, auch weil einige Aufbaupässe der Adler zu schlampig gespielt wurden. Erst sieben Minuten vor der Pause erhöhten die Blau-Weiß-Roten die Schlagzahl wieder. Die Folge: Die Gäste kassierten die nächste Strafzeit. Da es wieder daran haperte, ins gegnerische Drittel zu kommen, spielte MacMurchy seine Klasse und gleich mehrere Gegner aus, blieb jedoch an Vehanen hängen (35.). Mehr sprang aus dieser und auch der nächsten Strafe nicht heraus. Weil Nick Petersen Endras attackiert hatte, stellte Richmond den Berliner. Beide durften sich für zwei Minuten abkühlen (38.).

Kurz nach Beginn des Schlussdrittels musste erst Marcus Kink brummen, danach übertrieb es Denis Reul. Gerade wieder komplett, senkte sich dann Olvers Bogenlampe hinter Endras in den Kasten - 3:1 (49.). Wenig später humpelte Marcel Goc vom Eis. Sekunden später traf es Adam, der einen Schläger ins Gesicht bekam. Beide konnte aber weiterspielen. Es wurde hektischer, doch Endras behielt bei Petersens Konter die Nerven (55.). Zwei Minuten vor Ende räumte Vehanen zugunsten eines sechsten Feldspielers seinen Platz. Dieser Schachzug brachte den Berlinern nichts mehr.