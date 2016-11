Adler als Spaßbremsen

Mannheim. Die Mannheimer Adler jagten im ersten Training nach der Deutschland-Cup-Pause den Pucks hinterher, dass man befürchten musste, sie würden ihn überholen. Im Zwei gegen Zwei oder Drei gegen Drei ließ Coach Sean Simpson seine Schützlinge das zügige Umschaltspiel trainieren. "Ich bin wirklich beeindruckt, wie schnell und intensiv diese Einheit war", erklärte Simpson. "Die Jungs haben einen sehr guten Eindruck gemacht, diese freie Woche hat ihnen sehr gut getan. Aber es ist offensichtlich, dass sie individuell weitergearbeitet haben", freute sich der 56-Jährige über die Professionalität des Teams.

Das bestätigte Kapitän Marcus Kink, der verschwitzt aber zufrieden vom Eis marschierte: "Da war viel Tempo drin. Aber genau darauf haben sich alle gefreut: Wieder zusammen zukommen und Spaß auf dem Eis zu haben."

Wobei drei Adler weiterhin verletzt fehlten: Matthias Plachta, Garrett Festerling und Ryan MacMurchy hatten während der Pause individuell trainiert. Wann das Stürmer-Trio wieder einsatzfähig ist, dazu wollte Sean Simpson nicht all zuviel verraten: "Wir müssen die nächsten Tage und Trainingseinheiten abwarten. Sie werden langsam fitter und das ist gut, aber wir müssen ihre Rückkehr auch nicht unnötig forcieren. Vielleicht gibt es am Donnerstag Neuigkeiten zu verkünden", erklärte der Trainer im Hinblick auf die Pressekonferenz vor dem Spiel bei der Düsseldorfer EG am Freitag.

Eine Partie am 11.11. im Rheinland! Für den gebürtigen Düsseldorfer Marcus Kink kein Problem: "Die DEG kann von mir aus gerne Karneval feiern, aber wir wollen den Sieg und die drei Punkte bejubeln."