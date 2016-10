Adler beißen sich in Straubing durch

Christoph Ullmann (links) setzte die Tigers immer wieder unter Druck. © Ruffler

Straubing. Die Mannheimer Adler sind mit einem 4:2 (1:0, 3:1, 0:1)-Auswärtssieg ins Wochenende gestartet. Nach Anlaufschwierigkeiten besiegte die Mannschaft von Trainer Sean Simpson die Straubing Tigers.

Den besseren Start in die Partie hatten - wie von den Adlern erwartet - die Hausherren. Vier Minuten waren gespielt, da drehten die Tigers richtig auf. Zunächst versuchte es Steven Zalweski, der legte kurz darauf auf Adam Mitchell ab, der Ex-Adler traf die Latte. Die Mannheimer hatten ihre liebe Mühe, an den sehr früh attackierenden Straubingern vorbei ins Angriffsdrittel zu kommen. Dann vielleicht in Überzahl? In der achten Minute durften die Blau-Weiß-Roten mit einem Mann mehr ran, es dauerte jedoch fast eine Minute, ehe die Adler erstmals vor dem Kasten von Torhüter Matt Climie auftauchten. Brent Raedeke marschierte los und ließ sich nicht aufhalten - bis Climie eingriff.

Ganz ähnlich lief es dann bei der 1:0-Führung: David Wolf nahm es mit allen vier Straubingern auf, legte dann per Hackentrick auf Raedeke ab, der keine Mühe hatte, die Scheibe in die Maschen zu drücken (9.). Die Bayern ließen sich vom Rückstand nicht beeindrucken, zumal eine zweite Strafe gegen sie erneut das schwache Powerplay der Mannheimer offenbarte. In der 16. Minute hatten die Mannheimer Glück, dass Aaron Johnson für seinen Bandencheck gegen Thomas Brandl nur zwei Minuten brummen musste. In Überzahl packte Jeremy Williams einen Hammer aus, doch Endras war zur Stelle, René Rödke schoss drüber. Als Mannheim sogar 67 Sekunden mit Drei gegen Fünf agieren musste, hatte Zalewski das leere Tor vor sich, doch er traf nur den Pfosten (19.) - durchatmen und ab in die Pause. "Wir müssen schlauer sein. Wir wussten, was uns erwartet und haben dennoch zu viele Fehler gemacht", ärgerte sich Wolf.

Aus der Kabine kamen erneut die Straubinger aggressiver. Austin Madaisky und Stefan Loibl prüften Endras (23.). Für ihre Bemühungen belohnten sich die Tigers dann in der 26. Minute: Scott Timmins wurde von Daniel Sparre nur halbherzig verfolgt, das rächte sich - 1:1. War das der Weckruf? Mirko Höfflin, Andrew Joudrey, Ronny Arendt, Mathieu Carle in seinem ersten Saisonspiel, Christoph Ullmann und Sparre versuchten sofort, das Ergebnis geradezurücken. Ausgerechnet eine große Strafe gegen Joudrey sollte die Wende bringen! Der Mittelstürmer hatte mit seinem Schläger Loibl unglücklich im Gesicht erwischt. Weil Blut floss, war die Strafe unausweichlich. Arendt gab die Antwort mit seinem Tor in Unterzahl (34.). Als wenig später Timmins zwei Minuten kassierte, fackelte Wolf nicht lange, sein Handgelenksschuss war unhaltbar - 3:1 (36.). Sinan Akdag und Matthias Plachta wollten jetzt ebenfalls etwas für die Statistik tun, verpassten allerdings. Die Adler überstanden die fünfminütige Strafe und kaum komplett, legte Höfflin auf Marcus Kink quer, besser kann man das nicht machen - 4:1 (38.). Jetzt brannte es, Ullmann und Raedke forderten Climie alles ab.

Im Schlussabschnitt meldeten sich die Straubinger mit dem Anschlusstreffer zum 2:4 von Maury Edwards zurück (43.). Hätten Denis Reul und Arendt ihren Konter kaltschnäuziger zu Ende gespielt, es wäre wohl die Vorentscheidung gewesen (50.). So aber hofften die Tigers noch, Endras zog jedoch Mike Cornell den Zahn. Knapp zwei Minuten vor Schluss setzte Straubings Trainer Larry Mitchell alles auf eine Karte, nahm Climie zugunsten eines sechsten Feldspielers aus dem Kasten. Das konnten die Adler nicht mehr nutzen, es blieb beim 4:2.