Adler bringen sich um verdienten Lohn

Lugano. Die Mannheimer Adler haben sich für eine starke Leistung in der Champions League nur mit einem Punkt belohnt. Beim Schweizer Vizemeister HC Lugano unterlag die Mannschaft von Trainer Sean Simpson gestern mit 3:4 (1:0, 1:2, 1:1, 0:1) nach Verlängerung, lag bis 58 Sekunden vor Schluss aber noch mit 3:2 in Führung. Um in die Play-off-Phase einzuziehen, müssen die Blau-Weiß-Roten am Sonntag (18 Uhr) bei Tappara Tampere punkten.

Simpson musste auf den angeschlagenen Ronny Arendt verzichten, Mirko Höfflin saß als überzähliger Spieler auf der Tribüne. Die Anfangsphase gehörte Lugano, das durch Luca Fazzini zur ersten Chance kam (3.). Dennis Endras war in dieser Situation genauso auf dem Posten wie gegen Linus Klasen (5.).

Mit zunehmender Spielzeit bekamen die Mannheimer die Partie besser in den Griff. Zwar stellte Ryan MacMurchys Schlenzer Elvis Merzlikins vor keine allzugroße Bewährungsprobe (7.), auch Mathieu Carles Schuss fand sein Ziel nicht (8.). Im ersten Powerplay schlug das Simpson-Team jedoch eiskalt zu: Chad Kolarik gewann das Bully, David Wolf hämmerte Danny Richmonds Querpass direkt ins Netz. Merzlikins war chancenlos, ein Mitspieler hatte den Puck abgefälscht (10.). Aaron Johnson hätte die Führung ausbauen können, er blieb aber mit der Rückhand hängen (13.). Glück hatten die Adler, dass Julian Walker das offene Tor verfehlte (18.).

Im zweiten Drittel blieb Mannheim zunächst auf dem Gaspedal. Wolf (22.), Richmond und Carle (28.) hatten das 0:2 auf dem Schläger. Luganos Trainer Doug Shedden war mit der Vorstellung seiner Mannschaft gar nicht einverstanden. "Das ist großer Mist, was ihr da zeigt", rief er seinen Spielern zu. Sie benötigten einen individuellen Fehler der Adler, um zurückzukommen: Dominik Bittner glaubte seinen Gegenspieler Alessandro Bertaggia schon abgedrängt zu haben, im Fallen stocherte dieser die Scheibe aber zum 1:1 über die Linie - ein Treffer aus heiterem Himmel. (30.). Doch damit nicht genug. Als Christoph Ullmann eine Strafe absaß, sprang der Puck von der Bande auf Damien Brunners Schläger, der Rest war Formsache - 2:1 (36.). MacMurchy sorgte mit einer Kopie des 1:2 für den Ausgleich: Nachdem Sinan Akdag abgezogen hatte, nahm der Kanadier den Puck volley und netzte drei Sekunden vor der Sirene zum 2:2 ein.

Marcus Kink brachte die Adler im letzten Drittel zwar erneut in Führung (44.), diese hielt aber nur bis kurz vor Schluss, ehe Patrick Zackrissons 3:3 die Partie in die Verlängerung schickte. In dieser traf Klasen im Powerplay zum glücklichen 4:3-Sieg (62.) für die Schweizer.

Überschattet wurde die Begegnung von der Verletzung von Luganos Routinier Julien Vauclair. Nach einem unglücklichen Zusammenstoß musste er auf der Trage vom Eis gefahren werden. cr