Adler enttäuschen ihre Fans

Mannheim. Sonntag, 16.19 Uhr in der SAP Arena. Das Spiel ist aus, die Adler sind geschlagen, Pfiffe sind zu hören. Es sollte ein schönes Fest für groß und klein werden, die Mannheimer hatten sich beim Familientag rund ums Spiel einiges einfallen lassen - doch der Gegner machte da nicht mit. Die Straubing Tigers, bis dato Schlusslicht der Deutschen Eishockey Liga (DEL) und auswärts ein Punktelieferant, verdarben den Mannheimer Fans den Tag. Mit 0:2 (0:2, 0:0, 0:0) musste die Mannschaft von Trainer Sean Simpson eine nicht eingeplante Niederlage einstecken.

"Wir sind enttäuscht. Wir müssen besser sein - vor allem im Powerplay", ärgerte sich der Coach. Torhüter Dennis Endras, der vor dem ersten Bully für 500 DEL-Spiele ausgezeichnet wurde, meinte: "Das ist extrem bitter." Auch Garrett Festerling, der nach einer schweren Verletzung erst sein drittes Saisonspiel absolvierte, war angefressen: "Wir wollten nach dem Sieg in Düsseldorf das Sechs-Punkte-Wochenende perfekt machen, um ins Rollen zu kommen. Dieser Plan ist schiefgegangen."

Die Blau-Weiß-Roten verpassten es, ihre Fans mitzureißen. Der Funke sprang nicht über, es wurde ziemlich leise in der wegen des Familientags mit 12 551 Zuschauern richtig gut gefüllten SAP Arena. Erst in der zehnten Minute erarbeitete sich David Wolf die erste Chance. In den meisten Szenen ließen die Adler aber den notwendigen Zug zum Tor vermissen. Die Tigers setzten auf Konter, waren bei ihren wenigen Nadelstichen jedoch brandgefährlich. Diese Taktik war von Erfolg gekrönt. Jeremy Williams traf mit einem Direktschuss zum 0:1 (13.), und da Ronny Arend nur wenige Sekunden später die schnelle Antwort verpasste, holten die Tigers zum nächsten Keulenschlag aus. Mannheims Top-Reihe war nach einer Powerplay-Situation zu lange auf dem Eis. Marcel Goc verlor das Laufduell mit Mike Hedden, der Endras keine Chance ließ. Es stand 0:2 (16.).

Williams hätte nur 13 Sekunden später das Entsetzen auf den Rängen steigern können, er löffelte den Puck aber drüber. Und Mannheim? Brent Raedeke und Sinan Akdag fanden im Powerplay die Lücke nicht (19.), in der 28. Minute hatten die Adler-Fans den Torjubel aber schon auf den Lippen. Nach einem wunderbaren Pass von Daniel Sparre konnte sich Christoph Ullmann die Ecke aussuchen - Tigers-Torhüter Matt Climie spielte aber nicht mit. Ansonsten liefen die Mannheimer Angriffe aber so ab wie dieser: Luke Adam fuhr einmal um den gegnerischen Kasten rum - die B-Note war gar nicht so schlecht, jedoch kommt es darauf nicht an. Der Kanadier, der von den Fans zum Spieler des Monats Oktober gewählt wurde, zog einfach nicht ab (32.).

In der 34. Minute war Feuer unterm Dach - aber nur kurz. Wolf und Danny Richmond tauschten mit den Straubingern einige Nettigkeiten aus. Warum gleich vier Adler auf die Strafbank mussten und die Tigers mit einem vierminütigen Powerplay aus dieser Situation gingen, blieb das Geheimnis der Schiedsrichter.

Endras riskierte gegen Hedden Kopf und Kragen (35.), auf der anderen Seite hatte Festerling den Anschluss auf der Kelle. Sein Hammer bei angezeigter Strafe gegen Straubing küsste das Gestänge (40.). "Wir haben unbedingt ein Tor gebraucht. Mist, dass der nicht reingegangen ist", erklärte der Mittelstürmer, der wie seine Teamkollegen immer mehr verzweifelte: "Wir hätten mehr Pucks aufs Netz feuern und dem Torhüter die Sicht nehmen müssen. Wir hatten einfach keine Antwort."

Neue Reihen, gleiches Ergebnis

Im Schlussabschnitt wurde das nicht anders. Sparre traf nicht, Adam säbelte über die Scheibe (44.). Auch Simpsons Reihenumstellung fruchtete nicht. Als Raedeke erneut am starken Climie scheiterte (48.), lief den Mannheimern die Zeit davon.

Simpson versuchte zwar noch einmal alles, brachte mehr als zwei Minuten vor Schluss einen sechsten Feldspieler für Endras, die Wende blieb jedoch aus. Grund zum Feiern hatten am Sonntag nur die Tigers-Fans - und das am Familientag der Adler.