Adler geben Sieg im Topspiel aus der Hand

Sean Simpson war bedient - und zwar restlos. "Wir haben nicht genug getan über 60 Minuten, um eine Mannschaft wie München zu schlagen. Das Spiel lief in Wellen ab. Wir hatten Super-Phasen, aber auch schlechte", sagte der Trainer der Mannheimer Adler nach der 3:4 (1:0, 1:1, 1:3)-Niederlage gegen den Titelverteidiger der Deutschen Eishockey Liga. Der 56-Jährige kritisierte seine Mannschaft ungewohnt scharf: "Wir haben bekommen, was wir verdient haben." Und auf Nachfrage, ob er von seinem Team enttäuscht sei, antwortete Simpson: "Ja, ich bin wirklich enttäuscht."

Hut ab! Bereits kurz nach der Partie fand der Coach klare Worte. Auch er hatte registriert, dass die Adler am Sonntag ein starkes erstes Drittel hingelegt hatten, dass ab der 21. Minute allerdings München das Spiel bestimmte. Zwar durften die Mannheimer bis kurz vor Schluss sogar von einem Sieg träumen, dieser wäre aber sehr schmeichelhaft gewesen - und so schlugen die Münchner mit zwei Toren binnen 19 Sekunden entscheidend zu.

Kapitän Kink krank

Simpson musste bei der Standortbestimmung vor 11 158 Zuschauern in der SAP Arena auf vier Angreifer verzichten. Zu den verletzten Jamie Tardif, Ryan MacMurchy und Matthias Plachta gesellte sich Marcus Kink. Für den kurzfristig erkrankten Kapitän stürmte der gelernte Verteidiger Dominik Bittner in der vierten Reihe.

Nach der 3:6-Schlappe im ersten Duell mit dem amtierenden deutschen Meister hatten sich die Adler viel vorgenommen. Andrew Joudrey (3.) und Christoph Ullmann, der in seinem 750. DEL-Spiel an David Leggio scheiterte (6.), hätten Mannheim früh in Führung bringen können. Glück hatten die Adler, dass Steve Pinizzotto Torhüter Dennis Endras zwar schon umkurvt hatte, der Winkel für den Münchner aber zu spitz geworden war (12.). Als Ronny Arendt verzog (16.), hatten sich die Adler-Anhänger die Haare kaum zu Ende gerauft, als sie doch das verdiente 1:0 bejubeln durften: Marcel Goc zog trocken ab und überraschte Leggio im kurzen Eck (17.).

Die Pause tat den Mannheimern aber überhaupt nicht gut, der Tabellenführer aus Bayern übernahm ab dem zweiten Abschnitt das Kommando. Ohne Endras im Kasten hätten die Adler jedenfalls nicht mit 2:1 nach 40 Minuten geführt. Dominik Kahun (21.), Konrad Abeltshauser in Unterzahl (25.), zweimal Pinizzotto und Yannic Seidenberg (27.) sowie Mads Christensen (28.) - jeder durfte sein Glück mal versuchen, weil die Defensive der Blau-Weiß-Roten große Lücken offenbarte. Immer wieder scheiterten die Münchner aber am starken Endras.

Aus Mannheimer Sicht kam es sogar noch besser. Das Simpson-Team verteidigte die Führung nicht nur, sondern baute sie aus. Arendt fing in Unterzahl einen Pass ab, Pinizzotto konnte ihn nur noch mit einem Foul stoppen. Die Schiedsrichter Marian Rohatsch und Bastian Haupt entschieden zurecht auf Penalty. Arendt lief an - und bezwang Leggio auf der Fanghandseite zum 2:0 (35.). Wer weiß, welchen Verlauf das Spiel genommen hätte, wenn die Referees nach einem klaren Beinstellen an Luke Adam eine Strafe gegen München ausgesprochen hätten. Statt mit 2:0 in die Kabine zu gehen, hieß es wenig später 2:1: Michael Wolf drückte den Puck zum Anschlusstreffer über die Linie (40.).

Verteidiger-Neuzugang Carlo Colaiacovo (41.) und Marcel Goc, der mit dem Rücken zum Tor stehend nur den Pfosten traf (46.), hätten zurückschlagen können. Der nächste Treffer fiel aber auf der anderen Seite: Im Nachschuss netzte Jason Jaffray zum 2:2 ein (47.). Der Meister war jetzt am Drücker, einen Pfeil hatten die Adler aber noch im Köcher. Garrett Festerling hielt seinen Schläger in einen Schuss von David Wolf, per Videobeweis überzeugten sich die Schiedsrichter, dass die Scheibe die Linie überquert hatte (51.).

Christensen besorgt Entscheidung

Die Adler brachten das 3:2 aber nicht über die Runden, nicht mal ein Punkt war ihnen vergönnt. Jonathan Matsumoto schoss Endras aus schlechtem Winkel an - die Scheibe rutschte zum 3:3 ins Netz (57.), und nur 19 Sekunden später fälschte Christensen einen Hammer von Abeltshauser unhaltbar ab - 3:4 (58.).

"Wir sind eingebrochen", schloss sich Arendt der Kritik seines Trainers an. "Diese Niederlage wird noch einige Tage in unseren Kleidern stecken." Dass die Adler jetzt zweimal gegen Köln und saisonübergreifend gar siebenmal in Folge gegen München verloren haben, kommentierte der Routinier so: "Das ist eine Statistik, die uns nicht gut dastehen lässt und die wir im weiteren Saisonverlauf noch ändern wollen." (cr)

