Adler fliegen an K.o.-Runde der Champions League vorbei

Fußball

Mannheim/Mainz. Darauf hätten die Fans der TSG wahrscheinlich genauso verzichten können wie auf den Auftritt ihres Teams in der ersten Hälfte beim 4:4 in Mainz. Sonntagmorgen, 10 Uhr - rund 400 Fans der TSG steigen in das Schiff "River Dreams" am Mannheimer Stephanienufer ein. Eine Viertelstunde… [mehr]