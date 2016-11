Adler freuen sich auf MacMurchy

Will Acton, Marcus Kink und Simon Danner (v.l.) präsentieren die Trikots der Wild Wings und der Adler für das Winter Game in Sinsheim.

Mannheim. Gemeinsam mit Verteidiger Aaron Johnson und Jungadler-Torhüter Enrico Salvarani legte Adler-Stürmer Ryan MacMurchy am Donnerstag nach dem eigentlichen Training noch eine Extraschicht ein und verließ schließlich als letzter Akteur die Eisfläche in der Trainingshalle. "Ryan wird morgen spielen und dabei auch in Überzahl zum Einsatz kommen. Trotzdem werden wir auf seine Eiszeit achten, genau wie wir das zuletzt bei Garrett Festerling gemacht haben", sagte Adler-Headcoach Sean Simpson.

Simpson weiß, dass MacMurchy im heutigen Heimspiel gegen die Nürnberg Ice Tigers (19.30 Uhr/SAP Arena) nach langer Verletzungspause noch nicht wieder bei 100 Prozent sein kann. Trotzdem freut sich der 33-jährige Stürmer enorm darauf, endlich wieder in einem Spiel für die Adler auf dem Eis stehen zu können.

Die Kulisse dürfte dabei etwas größer ausfallen, denn am Donnerstag waren schon 10 200 Eintrittskarten für das Duell gegen die Franken vergriffen. "Nach zehn Wochen Verletzungspause wieder spielen zu können, das ist schon eine ganz besondere Angelegenheit", wurde MacMurchy durch einen Kahnbeinbruch wochenlang ausgebremst. "Eine Verletzung an der Hand ist natürlich gerade für einen Eishockeyspieler eine extrem schlechte Sache. Jetzt will ich der Mannschaft einfach nur weiterhelfen", ist der Kanadier heiß auf sein erstes Spiel der DEL-Saison 2016/17. "Dafür, dass ich jetzt wieder einsatzfähig bin, möchte ich besonders Jochen Hecht, den Athletiktrainern Martin Müller und Jan Koziak und Teamarzt Dr. Guido Volk danken", vergisst MacMurchy auch das Team hinter dem Team nicht. "Wir konnten bisher noch nie mit dem kompletten Kader auflaufen, und nachdem Garett Festerling wieder da war, fehlt uns nun Jamie Tardif für drei Wochen", bedauert Simpson die Adduktorenverletzung des Angreifers.

Höfflin: "Details besser machen"

Auf eigene Tore, wie bei der 0:2-Heimniederlage gegen Straubing, wollen die Adler heute Abend gegen Nürnberg nicht mehr verzichten. "Davon waren wir alle sehr enttäuscht. Wir müssen einfach die Details wieder besser machen und auch mehr auf den zweiten Schuss gehen", bekannte Adler-Stürmer Mirko Höfflin. "Wenn man verliert, ist das immer schlecht, egal gegen wen", war es für den 24-Jährigen nur eine Randnotiz, dass die Heimniederlage am Familientag ausgerechnet gegen das Team zustande kam, für das Höfflin selbst in der vergangenen DEL-Saison noch stürmte.

"Gegen Straubing war das so ein Spiel, wo wir wohl noch bis Mitternacht hätten spielen können, ohne ins Tor zu treffen. Solche Spiele hat man eben manchmal. Trotzdem muss man daran arbeiten, es wieder besser zu machen", erwartet Simpson von seiner Mannschaft heute eine Reaktion, bevor es dann am Sonntag (19 Uhr) nach Iserlohn geht.

Ganz andere Arbeit hatte indes Adler-Kapitän Marcus Kink zu verrichten: Mit den Schwenninger Spielern Will Acton und Simon Danner präsentierte er am Mittwoch in der Sinsheimer Rhein-Neckar Arena die Traditionstrikots für das DEL Winter Game 2017 am 7. Januar. "Wir haben ein Motiv, das die Tradition des Klubs und die Moderne sehr schön miteinander verknüpft", sagte Adler-Geschäftsführer Daniel Hopp.