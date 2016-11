Adler geben Entwarnung

Mannheim. Erst um 19 Uhr beginnt die Partie der Mannheimer Adler am Sonntag, 20. November bei den Iserlohn Roosters. Die zweieinhalbstündige Verschiebung nach hinten ist nötig, da für den Totensonntag ein Sportverbot in Nordrhein-Westfalen bis 18 Uhr besteht.

Bis es zum Duell am Seilersee kommt, warten noch andere Verpflichtungen auf die Adler-Spieler. Brent Raedeke, Denis Reul und Sinan Akdag bereiten sich ab heute auf den Deutschland Cup am Wochenende in Augsburg vor. David Wolf war ebenfalls von Bundestrainer Marco Sturm nominiert worden, doch der Stürmer sagte ab. "David ist leicht angeschlagen und verzichtet deshalb auf die Teilnahme am Deutschland Cup", erklärte Adler-Pressesprecher Adrian Parejo. Bei den Blessuren handle es sich nicht um schwerwiegende Verletzungen. "Die Absage kam noch vor den Spielen am Wochenende gegen Krefeld und Köln. David hat sich dabei keine Verletzungen zugezogen", gab Parejo Entwarnung.

"Ich bin fit. Deshalb ist es für mich kein Problem, dass es in dieser Saison keine weitere Unterbrechung gibt", freut sich Sinan Akdag über die drei Spiele in drei Tagen. "Der Deutschland Cup ist meine Pause", genießt der Verteidiger die Abwechslung vom Liga-Alltag. jako