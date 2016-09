Adler haben das letzte Wort

Wolfsburg. Die Mannheimer Adler sind wieder auf Kurs. Nach dem 4:1 gegen Düsseldorf machte die Mannschaft von Trainer Sean Simpson gestern das Sechs-Punkte-Wochenende in der Deutschen Eishockey Liga perfekt. Bei den Grizzlys Wolfsburg sprang nach einer über weite Strecken überzeugenden Leistung ein 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)-Sieg heraus.

"Wir haben gut gespielt. Als die Wolfsburger in der Schlussphase auf den Ausgleich drückten, standen wir kompakt. Und Dennis Endras hat die Tür zugemacht", sagte Stürmer Brent Raedeke, der das 3:2 verbuchte. Verzichten mussten die Adler auf Jamie Tardif. Der Stürmer zog sich gegen Düsseldorf eine schmerzhafte Handprellung zu. Seinen Platz im Angriff übernahm Carter Proft, der sein DEL-Debüt feierte.

Viel Aufwand, zu wenige Tore

1:2, 1:1, 0:1. Die Adler: Endras - Akdag, Richmond; Bittner, Johnson; Reul, N. Goc - Höfflin, M. Goc, Kink; Sparre, Raedeke, Wolf; Kolarik, Ullmann, Plachta; Proft, Joudrey, Arendt.

Mit 2:1 lagen die Blau-Weiß-Roten nach den ersten 20 Minuten vorne. Dennoch durften sie nicht restlos zufrieden sein. Sie hätten höher führen müssen, bei Wolfsburgs Anschlusstreffer halfen sie mit. Doch der Reihe nach. Die Adler legten einen Blitzstart hin: Marcus Kink überlief Armin Wurm, zog vors Tor und schob den Puck an Felix Brückmann vorbei. 0:1? Ja! Die Schiedsrichter Markus Krawinkel und Daniel Piechaczek zogen zwar den Videobeweis zurate, gaben das Tor aber. 34 Sekunden waren da erst gespielt.

Daniel Sparre (2.) und David Wolf mit einem Alleingang (5.) verpassten die Chance, nachzulegen. Auch Raedeke ließ das 0:2 liegen. In Unterzahl bekam der 26-Jährige einen Penalty zugesprochen. Raedeke hatte den Goalie fast schon überwunden - im letzten Moment schnellte Brückmanns Fanghand ins Eck (7.).

Nach zehn Minuten verstand Wolf die Welt. Nachdem die Referees die Partie unterbrochen hatten, feuerte er auf Brückmann - und kassierte dafür eine Zehn-Minuten-Strafe. Da dies bereits Wolfs dritte große Strafe dieser Saison war, ist er für das Heimspiel gegen Augsburg am Freitag (19.30 Uhr) gesperrt.

Als Wolfsburgs Tyler Haskins nach einer Strafe gerade aufs Eis zurückkehrte, war Brückmann zum zweiten Mal geschlagen. Sinan Akdag behauptete den Puck an der blauen Linie, seinen Pass hämmerte Danny Richmond ins Netz - 0:2 (14.).

In der Halle hätte man eine Stecknadel fallen hören, die Niedersachsen wirkten völlig überfordert. Ein individueller Fehler der Adler brachte sie ins Spiel zurück. Richmond vertändelte die Scheibe, Mark Voakes ließ sich nicht zweimal bitten und markierte das 1:2 (16.).

Das, was Grizzlys-Trainer Pavel Gross von seinem Team bislang gesehen hatte, konnte ihm nicht gefallen haben. Das sagte er seinen Spielern auch in der Pause. Die Wolfsburger kamen jedenfalls wie ausgewechselt aus der Kabine. Als Christoph Ullmann schon eine Strafe absaß, räumte Niki Goc vor dem eigenen Kasten Sebastian Furchner ab. In der doppelten Überzahl fiel das 2:2: Dominik Bittner verpasste die Befreiung, Voakes machte den Doppelschlag perfekt (25.). In der größten Drangphase des Vizemeisters schlugen die Adler zu. Niki Goc bediente Raedeke mit einem Querpass, der Deutsch-Kanadier nahm Maß und traf zum 2:3 (29.). Jetzt waren die Mannheimer wieder am Drücker. Ullmann (30.), Richmond, Andrew Joudrey (beide 32.) und Akdag (33.) hätten die Nerven der mitgereisten Adler-Fans beruhigen können - taten dies allerdings nicht.

Im Schlussabschnitt beschränkten sich die Mannheimer auf eine gute Defensive. Da Endras gegen Gerrit Fauser (47.) und Patrick Seifert (54.) auf dem Posten war, hielt die Führung. Als Bittner eine Strafe kassierte, wurde es aber noch einmal brenzlig - im Netz zappelte aber nur Endras' Trinkflasche und nicht der Puck. Mit einem Schuss ins leere Tor beseitigte Ronny Arendt die letzten Zweifel am Adler-Sieg (60.). cr