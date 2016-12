Adler haben Luxusproblem

Mannheim. Was für ein Wochenende wartet da auf die Mannheimer Adler und ihre Fans! Erst am heutigen Freitag ab 19.30 Uhr zu Hause gegen den Dauer-Konkurrenten Kölner Haie. Dann am Sonntag (14 Uhr) in München beim amtierenden Meister.

Für das Heimspiel in der SAP Arena wurden bislang 12 200 Karten verkauft, knapp 1000 Tickets sind also noch zu haben. "Es freut mich, dass uns so viele Fans unterstützen wollen", blickt Trainer Sean Simpson bestens gelaunt auf die beiden schweren Spiele. Schließlich hat sich seine Mannschaft am vergangenen Sonntag beim 5:2-Sieg in Krefeld zusätzliches Selbstvertrauen geholt und will endlich - nach zwei Heimniederlagen in Folge - auch vor den eigenen Anhängern wieder punkten. Dabei wartet auf Simpson ein Luxusproblem, vor dessen Lösung der erfahrene Coach in dieser Saison schon lange nicht mehr stand: Bis auf Ryan MacMurchy stehen dem 56-Jährigen alle Spieler zur Verfügung. Im Umkehrschluss heißt das, Simpson muss dreien seiner Schützlinge erklären, weshalb sie auf der Tribüne Platz nehmen müssen. Denn mehr als 22 Aktive dürfen nicht auf dem Spielberichtsbogen notiert werden.

Abwehrspieler Danny Richmond hat seine Grippe auskuriert, Stürmer Jamie Tardif seine Unterkörperverletzung überstanden und auch Verteidiger Aaron Johnson meldete sich nach seinen Adduktorenproblemen früher als geplant wieder gesund. "Für Jamie und Aaron sieht es nach ihren Verletzungen gut aus. Damit haben wir erstmals seit der Champions Hockey League einen fast kompletten Kader", sagte Simpson. "Aber da hatten wir noch 30 Grad Außentemperatur", lag diese Phase im August, Wochen vor dem Saisonbeginn in der DEL.

Noch kein Tor gegen Köln

"Unser Job ist es, dem Trainer die Entscheidung, wen er nicht aufstellt, so schwer wie möglich zu machen ", erklärte Marcel Goc. Der Stürmer rechnet gegen Köln und München mit "zwei harten Nüssen, die wir zu knacken haben". Mit beiden Teams haben die Mannheimer in dieser Saison so ihre Probleme, verloren jeweils zwei Mal. Gegen die Haie gelang den Blau-Weiß-Roten bislang noch kein Tor. "Es waren aber enge Spiele", will Goc die Situation nicht überbewerten. "Wir wissen, dass wir Punkte liegengelassen haben, aber wir haben uns auch stetig weiterentwickelt."

Von "angekratzter Ehre" zu sprechen, wie Offensivkollege Christoph Ullmann die Niederlagen gegen seinen Ex-Klub bezeichnet, so weit will Goc nicht gehen. "Jeder Sieg ist wichtig. Es geht nicht darum, ein neues Spielsystem zu entwickeln, sondern die Kleinigkeiten verbessern. Die machen den Unterschied zwischen dem zweiten und dem zehnten Platz aus", beschreibt der 33-Jährige, wie eng es derzeit hinter dem enteilten Meister München zugeht. Für Simpson wartet dieses Wochenende jedoch sehr wohl mit einer speziellen Konstellation auf: "Wenn es gegen Köln oder den amtierenden Meister geht, ist das schon etwas Besonderes und eine Frage der Ehre. Schließlich sind wir im Profisport", erklärt der Trainer.