Adler hinten pfui, vorne hui

Bremerhaven. Spannung, Dramatik und eine Flut an Toren. Die Adler Mannheim haben sich gestern strecken müssen, ehe zumindest zwei Punkte errungen waren. Die Mannschaft von Trainer Sean Simpson gewann nach einer defensiv über weite Strecken indiskutablen Leistung bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven in der Verlängerung mit 7:6 (1:3, 3:3, 2:0, 1:0). Umjubelter Mann des Abends vor 4591 Zuschauern war aus Adler-Sicht Chad Kolarik, der das schon verloren geglaubte Spiel in der 63. Minute heim holte.

Die Pinguins sind neben den Augsburger Panthern die positive Überraschung dieser Saison. Mit der Unbekümmertheit des Außenseiters, von dem eh keiner etwas erwartet, stehen die Weserstädter kurz vor der Qualifikation für die Vor-Play-offs. Angst vor großen Namen hat das Team von Trainer Thomas Popiesch von daher nicht mehr und so werden sich neue Ziele gesetzt. Das erste war, im vierten Anlauf nun endlich auch die Adler zu besiegen.

Die Quadratestädter hatten sich neben der Düsseldorfer EG, den Schwenninger Wild Wings und den Grizzlys Wolfsburg zuvor in allen Duellen mit dem DEL-Neuling durchsetzen können. Allerdings war es beim 4:2, 5:3 sowie 4:3 stets eine knappe Angelegenheit. Klar, dass das begeisterungsfähige Publikum von der Nordsee-Küste nun auch den Adler-Happen an die Angel bekommen wollte. Schließlich konnte ihr Team in Bestbesetzung antreten, während die Gäste ihre erste Sturmreihe erneut umbauen mussten.

Drittelergebnisse: 3:1, 3:3, 0:2, 0:1. Die Adler: Endras - Johnson, Colaiacovo; Reul, Richmond; Bittner, Akdag; N. Goc - Kink, Joudrey, Arendt; Ullmann, Raedeke, Plachta; Wolf, Festerling, Höfflin; Kolarik, Sparre, MacMurchy. Tore: 1:0 Dejdar (2:10), 2:0 Welsh (12:59), 3:0 Bast (14:14), 3:1 MacMurchy (17:04), 3:2 Joudrey (21:47), 4:2 Mauermann (24:44), 4:3 N. Goc (28:38), 4:4 Johnson (31:25), 5:4 Lampl (33:07), 6:4 Quirk (35:56), 6:5 Joudrey (49:00), 6:6 Kolarik (59:51), 6:7 Kolarik (62:10). Schiedsrichter: Iwert (Harsefeld) und Krawinkel (Moers). Zuschauer: 4591. Strafminuten: Bremerhaven 10 - Adler 14. Nächstes Spiel: Adler - Krefeld (Fr., 19.30 Uhr).

Sparre rückt in den Top-Sturm

Dort fehlte Luke Adam, der wegen einer traurigen Privatangelegenheit in die USA geflogen ist. Trainer Sean Simpson entschied sich, Daniel Sparre als Mittelstürmer zu Chad Kolarik und Ryan MacMurchy zu stellen. Das Trio stand jedoch noch nicht zum ersten Male auf dem Eis, da hieß es bereits 0:1. Marian Dejdar war frei vor Endras aufgetaucht und ließ dem Adler-Torwart nach 130 Sekunden keine Chance. Die Pinguins wirkten wie aufgezogen. Combs traf die Latte (4.). Die Adler brauchten, um sich zu sortieren. In Unterzahl vergab Plachta vor Fischtown-Keeper Nieminen schludrig, was sich sofort rächen sollte. Im Gegenzug traf Welsh zum 2:0 (13.), und nur 75 Sekunden darauf erhöhte Bast nach einem kapitalen Bock von Akdag auf 3:0. Der Nationalspieler hatte sich den Puck durch die eigenen Beine - und genau auf Basts Kelle gespielt!

Nun war kühler Kopf gefragt. Johnson behielt ihn, passte zu MacMurchy, der per Direktabnahme verkürzte (18.). Und als Joudrey 107 Sekunden nach Beginn des zweiten Drittels in Unterzahl das 2:3 gelang, schienen die Adler endlich Zugriff zu bekommen.

Klarer Fall von denkste. Mauermann düpierte die Blau-Weiß-Roten umgehend (25.), weil Danny Richmond an der Bande nur halbherzig in den Zweikampf ging. Daraufhin entwickelte sich ein vogelwildes Treiben. Das naive Stürmen der Gastgeber bestraften die Adler durch Niki Goc (29.) und Johnson (32.) mit dem 4:4. Doch statt die Partie nun im Stile eines Spitzenteams taktisch clever an sich zu ziehen, brachte die Adler-Abwehr den Fischtown-Kutter wieder in Schwung. Vor allen Akdag und Richmond leisteten sich viele Fehler. Lampl (34.) sowie Quirk (36.) bedankten sich dafür und stellten das Ergebnis auf 6:4.

"Wir waren von der ersten Minute an nicht bereit für dieses Spiel", fand David Wolf in der zweiten Drittelpause kritische Worte. Doch immerhin kämpften die Adler. Nieminen rettete gegen Wolf (45.), fünf Minuten darauf gelang dem starken Joudrey doch das 5:6. Nachdem danach selbst eine doppelte Unterzahl überstanden wurde, traf Ullmann nur die Latte (57.). Simpson holte Endras vom Eis - und das mit Erfolg. Kolarik drückte die Scheibe neun Sekunden vor Schluss zum 6:6 ins Netz. Und wurde dann auch noch zum Siegtorschützen.