Adler holen seltenen Dreier in Iserlohn

Iserlohn. Nach zwei Niederlagen in Folge haben sich die Adler in der Deutschen Eishockey Liga zurückgemeldet. Dank zweier Powerplaytreffer - darunter war das erste Saisontor des lange verletzten Garrett Festerling - entführten die Mannheimer mit dem 2:1 (1:1, 0:0, 1:0-)-Sieg bei den Roosters zum ersten Mal seit über fünf Jahren einen Dreier aus Iserlohn. "Wir haben die Vorgaben unseres Trainers gut umgesetzt: Wir haben das Spiel einfach gehalten, sind von der Strafbank weggeblieben. Daher war der Sieg verdient", sagte Mannheims starker Torhüter Dennis Endras.

Wer im Hexenkessel Seilersee bestehen will, sollte vor allem eines berücksichtigen: kein frühes Tor kassieren. Die Adler kamen auch gut aus der Kabine, Iserlohn durfte dennoch schon nach 139 Sekunden zum ersten Mal jubeln. Torschütze Jason Jaspers kam völlig frei zum Schuss, Daniel Sparre einen Schritt zu spät. Die Mannheimer zeigten sich davon aber unbeeindruckt. Im ersten Powerplay zog Luke Adam mit einer schönen Bewegung vor den Kasten, im zweiten Nachschuss versenkte er den Puck zum 1:1 (5.).

Die Blau-Weiß-Roten bekamen die Partie nun besser in den Griff. In der nächsten Überzahlsituation hatten sie die Chance, in Führung zu gehen - dieser Schuss wäre fast nach hinten losgegangen. Aaron Johnson vertändelte die Scheibe leichtfertig an der gegnerischen blauen Linie, Blaine Down startete zum Alleingang, doch Endras rettete mit seinem rechten Schoner (11.). Je länger das erste Drittel dauerte, desto dominanter agierte aber das Team von Trainer Sean Simpson. Marcel Goc nach starker Vorarbeit von Ronny Arendt (16.), Ryan MacMurchy mit einem Pfostentreffer (17.), Danny Richmond (18.) und Sparre (19.) belohnten die Adler allerdings nicht für ihre Mühen.

Die Roosters tankten in der Kabine neue Kraft, die Pause tat dem Adler-Spiel erst einmal nicht gut. Als Boris Blank plötzlich frei vor Endras stand, konnte ihn Johnson nur regelwidrig stoppen. Ein Foul? Ja, aber ein Penalty? Es war eine diskussionswürdige Entscheidung der Schiedsrichter. Blank lief zentral an, erneut war Endras mit dem Schoner zur Stelle (25.). Es dauerte bis zur 28. Minute, ehe die Adler wieder Torgefahr versprühten. David Wolf scheiterte mit einer Direktabnahme. Jetzt bekam Mannheim Oberwasser. Johnson mit einem verdeckten Schuss, Christoph Ullmann (jeweils 33.) und Chad Kolarik (34.) ließen entweder die letzte Konsequenz vermissen - oder Chet Pickard fasste zu.

Zu Beginn des Schlussabschnitts zogen die Mannheimer das Tempo an. Nach einem Kink-Zuspiel stand Arendt zu nah vor dem Roosters-Goalie (42.), dann kam Pech dazu: Adam stürmte mit hoher Geschwindigkeit in die gegnerische Zone und zog knallhart aus dem Handgelenk ab - der Puck küsste die Latte (44.). Nachdem Luigi Caporusso überprüft hatte, dass Endras noch nicht eingeschlafen war (46.), versuchte es Wolf auf eigene Faust, mit der Rückhand fand er die Lücke nicht (48.).

Richmond mit Traumpass

Beim entscheidenden Treffer profitierten die Adler von einer überflüssigen Strafe, die Down mit einem Beinstellen gegen Johnson kassierte. Im folgenden Powerplay bediente Richmond den lange verletzten Garrett Festerling mit einem Traumpass. Der Mittelstürmer jagte die Scheibe zur Mannheimer Führung ins Netz - 1:2 (51.).

Sollte das für den fast schon historischen Dreier in Iserlohn reichen? Als Roosters-Trainer Jari Pasanen seinen Goalie für einen sechsten Feldspieler vom Eis genommen hatte, hätte Sparre die Nerven der Adler-Fans beruhigen können, er zielte allerdings zu ungenau (59.). Pasanen nahm noch eine Auszeit, doch die Mannheimer überstanden auch die letzten sechs Sekunden.