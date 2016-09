Adler kämpfen Panther nieder

Doppel-Torschütze Brent Raedeke (links) freut sich mit Andrew Joudrey über seinen Treffer zum 2:2. © Binder

Mannheim. Der bärenstarke Torhüter Dennis Endras sowie die Doppel-Torschützen Brent Raedeke und Matthias Plachta haben die Mannheimer Adler zu einem 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)-Arbeitssieg gegen die Augsburger Panther geführt. Vor 8604 Zuschauern in der SAP Arena tat sich die Mannschaft von Trainer Sean Simpson allerdings lange schwer.

Meister München hatte den Panthern zuletzt beim 6:2-Sieg die Krallen gestutzt - verunsichert präsentierte sich die Mannschaft von Trainer Mike Stewart gestern allerdings keinesfalls. Im ersten Drittel erspielten sich die Augsburger die besseren Chancen, weil der Aufbau der Blau-Weiß-Roten nur selten klappte und in der eigenen Zone die gegnerischen Stürmer zu viel Platz hatten. Aus einem individuellen Fehler resultierte das 0:1. Christoph Ullmanns Pass kam nicht an, und dann ging es ganz schnell: Nach einem tollen Doppelpass besorgte der auch ansonsten auffällige Ben Hanowski die kalte Dusche für die Adler (5.).

Maginot verpasst DEL-Torpremiere

Drittelergebnisse: 1:1, 1:1, 3:1 Die Adler: Endras - Akdag, Richmond; Bittner, Johnson; Reul, N. Goc - Höfflin, M. Goc, Kink; Kolarik, Ullmann, Plachta; Sparre, Raedeke, Proft; Maginot, Joudrey, Arendt. Tore: 0:1 Hanowski (4:37), 1:1 Raedeke (15:47), 1:2 Rekis (32:34), 2:2 Raedeke (36:57), 3:2 Richmond (41:02), 4:2 Plachta (52:56), 4:3 Hanowski (55:41), 5:3 Plachta (56:33). Schiedsrichter: Marc Iwert (Harsefeld) und André Schrader (Dorsten). Zuschauer: 8604. Strafminuten: Mannheim 10 - Augsburg 10. Nächstes Spiel: Schwenninger Wild Wings - Adler (Sonntag, 16.30 Uhr/live bei Sport1). 5:3

Mannheim zeigte sich beeindruckt. Das Simpson-Team benötigte einige Minuten, um wieder in Tritt zu kommen. Nach starker Vorarbeit von Ronny Arendt bot sich dem gebürtigen Mannheimer Kevin Maginot die Ausgleichschance, doch der Schuss des 22-Jährigen rutschte am Augsburger Kasten vorbei (10.). Nachdem Marcel Goc ein Zuspiel von Mirko Höfflin nicht verwerten konnte, fiel das 1:1 nach energischem Nachsetzen von Carter Proft aus heiterem Himmel - und war ein Geschenk des Augsburger Verteidigers Scott Valentine. Seinen unmotivierten Pass vor das eigene Tor drückte Brent Raedeke über die Linie (16.). Hätte Dennis Endras gegen David Stieler nicht stark reagiert (19.), wären die Mannheimer mit einem Rückstand in die erste Pause gegangen.

Die Adler machten sich das Leben weiter selbst schwer. Sie spielten zu kompliziert, sahen Passmöglichkeiten, wo keine waren, und brachten sich immer wieder in die Bredouille, weil sie keine Klarheit in ihre Aktionen brachten. Ein ums andere Mal mussten sie sich bei Endras bedanken, dass die Panther nicht erneut vorlegten. Gegen T.J. Trevelyan rettete der Nationaltorhüter mehrfach spektakulär (26.), gegen Trevor Parks fuhr er im allerletzten Moment mit dem Schoner ins bedrohte Eck (29.). Und die Adler? Matthias Plachta hatte nach einem "Puckklau" das 2:1 auf dem Schläger, Augsburgs Schlussmann Ben Meisner roch den Braten (28.). Es wurde nicht besser aus Mannheimer Sicht - im Gegenteil. Da bot sich im ersten eigenen Powerplay die Chance, den Panthern einen Nackenschlag zu verpassen, stattdessen schlug die Scheibe auf der anderen Seite ein: Plachta ließ sie sich an der gegnerischen blauen Linie abluchsen, Augsburg fuhr einen schnellen Konter, den Arvids Rekis eiskalt abschloss - 1:2 (33.).

Nur gut, dass Brent Raedeke seinen Torriecher wiedergefunden hat. Nach einem schönen öffnenden Pass von Sinan Akdag zog Danny Richmond ab, Meisner konnte den Schuss nicht festhalten, Raedeke staubte zum 2:2 ab (37.). Um ein Haar wären die Adler zum dritten Mal einem Rückstand hinterhergelaufen, doch Dominik Bittner rettete im allerletzten Augenblick (38.).

Zu Beginn des Schlussabschnitts durften die Adler für 26 Sekunden in doppelter Überzahl ran. Was im 5:3-Powerplay nicht klappte, holten sie nach, als ein Augsburger aufs Eis zurückkehrte. Nach Richmonds Bauerntrick lag die Scheibe im Netz, der Amerikaner hatte Meisner als Bande benutzt (42.). Coach Simpson stellte auf drei Reihen um, die jungen Maginot und Proft saßen auf der Bank, Akdags Überzahl-Knaller kratzte Meisner von der Linie (52.). Auch nach Plachtas 4:2 im Powerplay (53.) gab Augsburg nicht auf, Hanowski brachte die Gäste auf 4:3 heran (56.). Dann spielte die Bande den Adlern entscheidend in die Karten. Meisner war hinter den eigenen Kasten gefahren, um den Puck abzufangen, dieser sprang aber unberechenbar vor das Tor, wo Plachta mit dem 5:3 nur noch Danke sagen musste (57.).