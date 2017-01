Adler kommen stark zurück

Gleich ist die Scheibe über der Linie. Dominik Bittner (Mitte, blaues Trikot) stellt in dieser Szene den 2:2-Ausgleich her, danach trafen die Adler noch zweimal.

Mannheim. Im Kampf um die direkte Play-off-Qualifikation haben die Mannheimer Adler einen wichtigen Sieg gefeiert. Mit einem verdienten 4:2 (0:2, 3:0, 1:0)-Erfolg vor 8163 Zuschauern in der SAP Arena gegen den ERC Ingolstadt baute die Mannschaft von Trainer Sean Simpson ihren Vorsprung auf den Tabellensiebten auf 15 Punkte aus - nur die besten sechs Teams buchen das Direkt-Ticket für die K.o.-Runde. Gegen die Bayern machten die Adler, die auf Aaron Johnson, Danny Richmond und Jamie Tardif verzichten mussten, einen 0:2-Rückstand wett.

Nach gut vier Minuten lagen die Ingolstädter mit 2:0 in Führung - die Bayern wussten wohl selbst nicht so genau, wie ihnen geschah, da ihnen die Adler die Tore auf dem Silbertablett servierten. Sinan Akdag brachte Garrett Festerling mit seinem ungenauen Pass in der eigenen Zone in die Bredouille, der Mannheimer verlor die Scheibe in der Vorwärtsbewegung, David Elsner legte quer auf Thomas Oppenheimer - 0:1. Dennis Endras war zum ersten Mal geschlagen (4.). Gerade einmal 41 Sekunden später musste der Adler-Torhüter erneut den Puck aus dem Netz fischen. Was dachte sich Carlo Colaiacovo in dieser Szene bloß? War es ein Passversuch? Wollte er sich die Scheibe ein bisschen vorlegen? Sie war jedenfalls wenige Augenblicke später verloren, Danny Irmen schaltete am schnellsten und traf zum 0:2 (5.).

Die Ingolstädter zogen sich zurück, sie mussten ja nichts mehr fürs Spiel machen. Dominik Bittner zog mit einem schönen Trick an seinem Gegenspieler vorbei, Panther-Goalie Marco Eisenhut ließ sich aber nicht im kurzen Eck überraschen (7.). Colaiacovo versuchte, seinen Fehler wiedergutzumachen, Brent Raedeke stocherte nach, doch wieder ließ sich Eisenhut nicht überrumpeln.

Der 22-Jährige hatte Ingolstadt schon vor gut einem Monat zu einem 1:0-Sieg in Mannheim geführt und war auch am Mittwochabend zunächst auf dem Posten - bis zur 19. Minute, als er einen harmlosen Schuss zur Seite abwehrte. Ryan MacMurchy hatte bei seiner Rückkehr nach langer Verletzungspause das offene Tor vor sich, Eisenhut rutschte jedoch noch rechtzeitig ins bedrohte Eck.

Lange schien es aus Mannheimer Sicht, als sei das einer dieser Tage, an denen nichts klappt. Als sich endlich die Riesenchance zum Anschlusstreffer bot, standen sich die Adler-Angreifer selbst im Weg (28.). Mit drei Toren in 255 Sekunden drehten die Blau-Weiß-Roten allerdings das Spiel. Kapitän Marcus Kink fälschte einen Schuss von Mathieu Carle ab - 1:2 (30.), dann blieb der Puck nach MacMurchys verdecktem Versuch im Torraum liegen. Dominik Bittner reagierte blitzschnell, vom Pfosten sprang die Scheibe an Eisenhut und von dort zum 2:2-Ausgleich hinter die Linie (32.). Und nachdem Luke Adam sowie Daniel Sparre die Ingolstädter Konfusion nicht genutzt hatten (33.), setzte Colaiacovo den dritten Wirkungstreffer. Von MacMurchy, der sich in dieser Situation seine dritte Vorlage gutschreiben lassen durfte, mustergültig in Szene gesetzt schlenzte der kanadische Verteidiger den Puck zum 3:2 ins Netz (34.).

Im Schlussabschnitt spielte das Simpson-Team mit dem Feuer. Endras war zweimal hellwach (42./44.), und Jean-François Jacques ließ nach einem Konter die notwendige Kaltschnäuzigkeit vermissen (48.). Stattdessen machte Niki Goc mit seinem ersten Saisontor zum 4:2 (49.) alles klar, mit dem Dreier schoben sich die Mannheimer auf Rang drei.

Schon am Freitag (19.30 Uhr) geht für die Adler der Spiele-Marathon weiter. Im Heimspiel gegen Bremerhaven könnte der am Mittwoch erkrankt fehlende Richmond wieder einsatzbereit sein. cr