Adler lassen Pinguinen keine Chance

Mannheim. Die Mannheimer Adler haben Lust an vielen Toren gefunden. Gegen die Krefeld Pinguine fuhr das Team von Trainer Sean Simpson einen 6:2 (0:0, 2:0, 4:2)-Sieg ein. "Wir haben am Ende ein bisschen locker gelassen, das war unnötig. Ansonsten können wir aber zufrieden sein", sagte Matthias Plachta, der in seinem 300. DEL-Spiel einen Doppelpack schnürte.

Im Adler-Tor erhielt gestern erneut Drew MacIntryre Eiszeit, verletzt fehlten Verteidiger Mathieu Carle sowie die Stürmer Jamie Tardif und Marcel Goc. Außerdem war Luke Adam aus persönlichen Gründen noch in den USA. Seine Kollegen machten von Beginn an ordentlich Druck. Sie wollten klar machen, wer hier den Ton angeben würde: die Blau-Weiß-Roten. In der zweiten Minute fuhren Mirko Höfflin und David Wolf ihren Konter: Doch der Winkel wurde zu spitz für Wolf.

Belohnung lässt auf sich warten

Drittelergebnisse: 0:0, 2:0, 4:2. Die Adler: MacIntyre - Johnson, Colaiacovo; Richmond, Reul; Akdag, Bittner; N. Goc - Arendt, Joudrey, Kink; Plachta, Raedeke, MacMurchy; Wolf, Festerling, Höfflin; Sparre, Ullmann, Kolarik. Tore: 1:0 Plachta (24:25), 2:0 Akdag (26:17), 3:0 Plachta (40:58), 3:1 Vasiljevs (44:02), 4:1 Festerling (52:04), 4:2 Vainonen (52:37), 5:2 Colaiacovo (54:54), 6:2 Joudrey (56:47). Zuschauer: 11 220. Schiedsrichter: Gordon Schukies (Herne), Benjamin Hoppe (Bad Nauheim). Strafminuten: Mannheim 4 plus je 10 Disziplinar gegen Kink und Kolarik - Krefeld 10 plus 10 Disziplinar gegen Sonnenburg.

Ryan MacMurchy, Denis Reul (3.), Höfflin, Carlo Colaiacovo (5.), Danny Richmond (8.) und Marcus Kink (16.) hatten weitere gute Möglichkeiten, doch Niklas Treutle im Kasten der Gäste war hellwach. So ließ die Belohnung der Adler für ihre Mühen auf sich warten. Das hätte sich fast gerächt: Herberts Vasiljevs drückte im Getümmel den Puck über die Linie (18.). Doch nach nur wenigen Blicken auf den Bildschirm erkannten die Schiedsrichter den Treffer nicht an - Schlittschuhtor.

Im mittleren Spielabschnitt übernahmen die Mannheimer ebenfalls schnell das Kommando. Richtig in die Karten spielte ihnen die erste Strafzeit gegen die Gäste: Die Adler brauchten gegen bieder verteidigende Krefelder lediglich 40 Sekunden, ehe Plachta in seinem Jubiläumsspiel die umjubelte 1:0-Führung für die Blau-Weiß-Roten erzielte (25.). Eine Minute später hieß es 2:0. Ronny Arendt hatte das Tor vor sich, legte aber intelligent für Sinan Akdag auf. Der Verteidiger hatte am Mittwoch in Bremerhaven nicht seinen besten Tag erwischt, jetzt traf er.

Vor allem waren es aber Wolf und MacMurchy, die sich immer wieder mit ihrer Technik und Übersicht tolle Möglichkeiten erarbeiteten. So wie beim - nahezu - unwiderstehlichen Solo des Stürmer-Hünen. Nur Treutle hatte etwas gegen den dritten Gegentreffer. Und die Krefelder? Sie blieben im Angriff in schöner Regelmäßigkeit in der Defensive der Adler hängen, die Schüsse von Klubertanz oder Orendorz waren sichere Beute von MacIntyre.

Das Schlussdrittel begannen die Adler in Überzahl, und sie schlugen erneut Kapital daraus: Der Krefelder Mikko Vainonen fälschte Plachtas Schuss ins eigene Tor ab (41.). Die Pinguine schlugen allerdings zurück, Herberts Vasiljevs hatte zu viel Platz - nur noch 3:1 (45.). Das war der Weckruf für die Gäste, MacIntyre verhinderte mit einer Glanzparade die Doppelchance von Vasiljevs und von Kyle Sonnenburg (46.). Die Adler schüttelten sich kurz, um danach wieder das Heft in die Hand zu nehmen. Garrett Festerling münzte dies nach Vorarbeit von Wolf in das 4:1 um (53.). 33 Sekunden später machte Vainonen seinen Lapsus wieder wett und verkürzte auf 2:4. Das passte Colaiacovo nicht, der Verteidiger erhöhte auf 5:2, es war der dritte Powerplay-Treffer. Das halbe Dutzend machte Andrew Joudrey voll - 6:2. Kurz darauf tauchten Kink und Sonnenburg handfeste Argumente aus, beide mussten vorzeitig vom Eis.