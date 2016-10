Adler lassen sich drei Punkte wegschnappen

David Wolf (l.) versucht sich gegen Brian Salcido zu behaupten. © Pix

Ingolstadt. Die Mannheimer Adler haben beim ERC Ingolstadt durch ein spätes Tor eine Niederlage kassiert und damit drei durchaus mögliche Punkte leichtfertig liegenlassen. Mit 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) unterlag die Mannschaft von Trainer Sean Simpson beim DEL-Sechsten und hat sich auf der Heimfahrt nach Mannheim sicher über den Verlauf der Partie, in der mehr drin war, geärgert.

"Die drei Punkte lagen auf dem Tablett, Ingolstadt war aber ein bisschen cleverer und hat sie sich geschnappt", meinte Christoph Ullmann nach dem Spiel. "Wir müssen mehr Killerinstinkt haben in der einen oder anderen Situation, auch im Powerplay im zweiten Drittel", sah er klaren Verbesserungsbedarf.

Mannheim sah sich zunächst ziemlich unter Druck. Die Panther gaben von Beginn an Vollgas und kamen zum schnellen Erfolg: In der 4. Minute fuhr Ingolstadt nach einem Mannheimer Scheibenverlust einen schnellen Angriff. Thomas Oppenheimer schoss, Adler-Schlussmann Dennis Endras wehrte zwar zunächst ab, doch Danny Irmen netzte im Nachschuss zum 1:0-Führungstreffer ein. Die Adler reagierten jedoch kaum geschockt - im Gegenteil: Die Blau-Weiß-Roten bekamen die Partie nun gut in den Griff, hatten mehr Spielanteile, wenngleich die zwingenden Chancen noch ausblieben.

Sparre gleicht aus

In der 11. Minute spielte Chad Kolarik jedoch zu Daniel Sparre auf der rechten Seite. Der Rechtsaußen wagte einen Rückhandschuss aus spitzem Winkel genau ins Tordreieck und überraschte damit ERC-Schlussmann Timo Pielmeier - 1:1. Die Adler spielten nun weiterhin überlegen, die besseren Möglichkeiten aber hatte Ingolstadt. So auch in der 20. Minute, als Jean-Francois Jaques, Thomas Pielmeier und Brian Salcido kurz nacheinander aus erstklassiger Position scheiterten.

Weitgehend ausgeglichen verlief auch das zweite Drittel: Mannheim kontrollierte weiter Spiel und Gegner, doch die Panther hatten mehr Möglichkeiten. Im Blickpunkt standen dabei vor allem die Torhüter, sowohl Endras als auch Timo Pielmeier entschärften sämtliche Chancen.

Nicht richtig rund lief bei den Adlern das Powerplay: Zweimal standen sie mit einem Mann mehr auf dem Eis, doch agierten sie beide Male zu umständlich und nicht präzise genug. Ingolstadt spielte zudem äußerst defensiv, stand in der Verteidigung sehr kompakt und ließ den Adlern kaum ein Durchkommen. "Die machen das gut, spielen tief vor dem eigenen Tor", sah Adler-Kapitän Marcus Kink das Problem.

In den ersten Minuten des Schlussdrittels machten die Panther den Adlern ordentlich Druck. Endras rettete gegen Thomas Greilinger, wenig später schoss Brent Raedeke auf der anderen Seite zu spät und vergab eine sehr gute Mannheimer Möglichkeit. Am Ende schlug Ingolstadt dann doch noch zu: Nachdem Ex-Adler Martin Buchwieser mit einer Direktabnahme noch an Endras gescheitert war, jubelte er gleich im nächsten Versuch: Sein leicht abgefälschter Schlagschuss von links schlug unter der Latte zum 2:1 (57.) ein - die Entscheidung. alpe/sko