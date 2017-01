Adler lassen in Berlin zwei Punkte liegen

Duell an der Bande: Berlins Jens Baxmann (links) und Mannheims Angreifer Andrew Joudrey. © Ruffler

Berlin. In einer immer spannender werdenden Partie haben die Mannheimer Adler bei den Berliner Eisbären den Kürzeren gezogen. Die Mannschaft von Trainer Sean Simpson unterlag in der Hauptstadt mit 2:3 (0:0, 0:1, 2:1, 0:1) nach Verlängerung. Innerhalb von 45 Stunden treffen beide Mannschaften gleich zwei Mal aufeinander. Nach dem Gastspiel in Berlin kommt es am Sonntag in der SAP Arena zum letzten Kräftemessen mit den Eisbären in der Hauptrunde. Bei den Adlern fehlten der gesperrte David Wolf und der verletzte Marcel Goc, der am Donnerstag am Knie operiert wurde. Dafür absolvierte Torhüter Drew Mac-Intyre, seine zweite Partie für die Blau-Weiß-Roten.

Der Kanadier bekam gleich etwas zu tun, Miki DuPont tauchte nach nicht einmal 30 Sekunden vor dem 33-Jährigen auf. Auch in der Folge stand der Schlussmann immer wieder im Mittelpunkt, weil die Mannschaft von Trainer Uwe Krupp nach sieben Partien ohne Sieg auf eine schnelle Führung drückte: Spencer Machacek, Daniel Fischbuch, Nick Petersen, Jamie MacQueen oder Julian Talbot schafften es nicht, an MacIntyre vorbeizukommen. Und die Adler? Die hatten zunächst genug damit zu tun, hinten nichts zuzulassen, setzten aber nach dem ersten Ansturm der Berliner auch vorne Akzente. Mirko Höfflin zog ab, Eisbären-Keeper Petri Vehanen musste erstmals eingreifen (7.). Luke Adam agierte mit viel Übersicht und Cleverness, zog ab, Vehanen wehrte ab, Wilson ging beim Nachschuss gerade noch dazwischen (9.).

Die Adler kamen hoch konzentriert aus der Pause, Gerritt Festerling (24.), Ryan MacMurchy, Dominik Bittner (26.), Chad Kolarik (28.) und auch in Überzahl (31.) verpassten es die Mannheimer aber, Tore zu schießen. So durften die Eisbären hoffen. In Unterzahl sah MacIntyre den Schlagschuss von Frank Hördler nicht kommen - 56 Sekunden vor der Pause gingen die Gastgeber mit 1:0 in Führung.

Die Antwort gaben die Blau-Weiß-Roten in der 44. Minute: Adam leitete auf Höfflin weiter, der Colaiacovo bediente, der zog trocken ab - 1:1. Wenig später kassierten die Eisbären die zweite Strafe, die die Mannheimer aber nicht nutzten, doch kaum komplett, musste der nächste Eisbären brummen. Raedeke fälschte im Drehen den Schuss von Festerling mit dem Schlittschuh ab und jubelte. Die Schiedsrichter schauten sich die Sequenz minutenlang auf dem Bildschirm an und gaben den Treffer wegen absichtlichen Schlittschuhtores nicht. Trainer Simpson war sauer, Kolarik gab die passende Antwort, als er nur 17 Sekunden später das 2:1 erzielte (51.). Die nächste Unterzahl überstanden die Mannheimer, dafür schlug Machacek bei Fünf gegen Fünf zu - 2:2 (55.). Zusätzlich kassierte MacMurchy die nächste Strafe. Doch seine Kollegen verteidigten verbissen. Da in der regulären Spielzeit kein Treffer mehr gelang, ging es in die Overtime. Dort machten es beide Teams spannend: MacMurchy, Matthias Plachta und Danny Richmond verpassten den Sieg für die Mannheimer, MacQueen vergab einen Penalty gegen MacIntyre. Doch 54 Sekunden vor Schluss besorgte Rankel den Siegtreffer zum 3:2 für die Berliner. Die Adler werden darauf mit Sicherheit am Sonntag die passende Antwort geben wollen. (Jan Kotulla)