Adler machen sich das Leben schwer

Schwenningen. Ein Punkt gewonnen - oder doch eher zwei Zähler verloren? Nach der 4:5 (0:3, 3:0, 1:1, 0:0, 0:1)-Niederlage nach Penaltyschießen in Schwenningen waren die Adler hin- und hergerissen. Natürlich waren sie bestrebt, das Positive hervorzuheben, dass sie nach einem 0:3-Rückstand zurückgekommen waren und auch auf das 3:4 die richtige Antwort parat gehabt hatten. Doch nicht nur Stürmer Christoph Ullmann gefiel der Start ins Spiel überhaupt nicht: "Nach den drei Siegen in Folge hat sich bei uns Bruder Leichtsinn eingeschlichen, das hat uns heute nicht gutgetan."

In den ersten 20 Minuten ließen die Mannheimer den Schwarzwäldern in der eigenen Zone zu viel Platz. Will Acton und Kai Herpich trafen binnen 24 Sekunden zur 2:0-Führung der Wild Wings (6.). Und da Andree Hult sogar das 3:0 (19.) nachlegte, als die Adler vor dem eigenen Kasten nicht aufräumten und nicht nur einen Nachschuss zuließen, sah es zunächst schlecht aus für das Team von Trainer Sean Simpson.

Der Coach fand in der ersten Pause aber die richtigen Worte, die Blau-Weiß-Roten checkten nun aggressiver vor, zwangen die Schwenninger zu Fehlern im Spielaufbau. Carter Proft, der einen Schuss von Denis Reul abfälschte, feierte sein erstes Tor in der Deutschen Eishockey Liga (22.), genau eine Minute später verkürzte Chad Kolarik mit einem trockenen Schlenzer aus dem Handgelenk auf 2:3. Und da bei Brent Raedeke derzeit alles zu Gold wird, was der Deutsch-Kanadier anfasst, hieß es in der 34. Minute 3:3. Sinan Akdag hatte abgezogen, Raedeke die Scheibe unhaltbar abgefälscht.

Drittelergebnisse: 3:0, 0:3, 1:1, 0:0, 1:0. Die Adler: Endras - Akdag, Richmond; Bittner, Johnson; Reul, N. Goc; Maginot - Höfflin, M. Goc, Kink; Kolarik, Ullmann, Plachta; Sparre, Raedeke, Wolf; Proft, Joudrey, Arendt. Tore: 1:0 Acton (5:07), 2:0 Herpich (5:31), 3:0 Hult (18:02), 3:1 Proft (21:32), 3:2 Kolarik (22:32), 3:3 Raedeke (33:06), 4:3 Danner (42:24), 4:4 Raedeke (54:58), 5:4 Acton (Penalty). Schiedsrichter: Willi Schimm (Waldkraiburg) und Lars Brüggemann (Iserlohn). Zuschauer: 5689. Strafminuten: Schwenningen 6 - Adler 6. Nächstes Spiel: Straubing Tigers - Adler (Freitag, 19.30 Uhr).

Die Wild Wings lagen nun am Boden, doch zu ihrem großen Glück setzten die Mannheimer nicht entscheidend nach. "Schade, da war definitiv mehr drin", sagte Akdag und forderte: "Wir müssen das Positive aus der Partie rausziehen."

Eine Baustelle bleibt das Unterzahlspiel. Die Erfolgsquote von nur 68,18 Prozent kann Coach Simpson nicht gefallen, wenn diese Statistik bei erst sechs absolvierten DEL-Partien auch noch nicht so aussagekräftig ist. Doch der neuerliche Rückstand in Schwenningen fiel ebenfalls in Unterzahl. Als Proft auf der Strafbank saß, dauerte es nur 15 Sekunden, ehe der Puck hinter Dennis Endras einschlug: Simon Danner gab Sascha Gocs Hammer die entscheidende Richtungsänderung (43.).

Raedeke mit fünftem Saisontor

Wieder brauchten die Adler diesen Weckruf, um ihr Potenzial abzurufen. David Wolf, der nicht nur eine belebende Kraft war, weil er drei Strafzeiten provozierte, traf noch nicht zum Ausgleich (53.), Raedeke holte aber Versäumtes nach. Der Ex-Iserlohner, der in der Vorrunde der vergangenen Spielzeit nur drei Tore erzielt und zwei vorbereitet hatte, markierte mit dem 4:4 (55.) seinen bereits fünften Saisontreffer.

"Nach seinem Jahr zum Vergessen freue ich mich, dass es bei Brent so gut läuft", betonte Akdag. Vielleicht hätte Simpson Raedeke auch als Penaltyschützen aufstellen sollen. Chad Kolarik, Matthias Plachta und Daniel Sparre vergaben jedenfalls mehr oder minder klar.