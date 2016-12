Adler spielen sich in einen Rausch

Adler-Kapitän Marcus Kink (links) fuhr nach dem Kantersieg gegen die Düsseldorfer EG in die Fankurve und stimmte zur Feier des Tages die "Humba" an. © Binder

Bei den Mannheimer Adlern ist die Bescherung in diesem Jahr üppig ausgefallen. Die Mannschaft von Sean Simpson ließ dem 5:4-Erfolg am Tag vor Heiligabend gegen die Iserlohn Roosters am Montag einen weiteren Sieg folgen. Dank eines furiosen zweiten Abschnitts fegte der Tabellendritte die Düsseldorfer EG vor 11 308 Zuschauern aus SAP Arena. "Das war eines unserer besten Drittel der Saison", sagte Simpson nach dem auch in der Höhe verdienten 7:1 (1:0, 5:0, 1:1)-Kantersieg. Sein Trainerkollege Christof Kreutzer war dagegen restlos bedient: "Das war ein Denkzettel!"

Düsseldorf kam besser aus der Kabine, auch weil ihnen die Adler einige Geschenke machten. Stephan Daschner prüfte im Powerplay die Reflexe von Torhüter Dennis Endras, der sich nicht überraschen ließ (3.). "In dieser Phase hatten wir zu viele Puckverluste", kritisierte Simpson. Erst nach der ersten eigenen Überzahl, in der Luke Adam nach einem Knaller von Carlo Colaiacovo im Nachschuss an DEG-Goalie Mathias Niederberger scheiterte (7.), nahmen die Mannheimer Fahrt auf. War Chad Kolariks Chance noch ein Zufallsprodukt (10.), wurde die Führung hart erarbeitet. David Wolf und Jamie Tardif gewannen an der Bande die entscheidenden Zweikämpfe, der aufgerückte Colaiacovo drückte die Scheibe zum 1:0 ins Netz (13.).

Mannheimer Angriffslawine

Die Führung brachte Sicherheit in die Adler-Aktionen. Marcel Goc hatte das 2:0 auf dem Schläger, doch Niederberger sah den Puck gerade noch rechtzeitig (20.). Die Mannheimer Angriffslawine ließ sich nun jedoch nicht mehr aufhalten. Die Adler spielten wie aus einem Guss, die Düsseldorfer wussten phasenweise überhaupt nicht, wie ihnen geschah. Nach einem tollen Aufbaupass von Marcel Goc verzögerte Mathieu Carle so lange, dass der zurückgeeilte Marcel Brandt ins Leere lief, Adam verwertete den Querpass im Stile eines Torjägers zum 2:0 (24.).

Die DEG brach komplett auseinander. Sogar Mannheims Defensivverteidiger Denis Reul durfte mal draufhalten (25.), eine Minute später lag die Scheibe erneut hinter Niederberger. Sinan Akdags erster Versuch wurde noch geblockt, beim zweiten war der Düsseldorfer Goalie noch nicht zurück in Position - 3:0 (26.). Kreutzer nahm eine Auszeit - aber Niederberger noch nicht aus dem Tor. Der DEG-Coach justierte zwischen den Pfosten erst nach, als Kolarik Marcel Gocs Schuss von Außen zum 4:0 abfälschte (28.).

Niederberger ging, Felix Bick kam. Besser wurde es aus Düsseldorfer Sicht aber nicht. Im Gegenteil: Der 24-Jährige stand gerade einmal 39 Sekunden auf dem Eis, als gleich der erste Schuss saß, der auf seinen Kasten abgefeuert wurde: Matthias Plachta zog ab, Christoph Ullmann nahm dem Torhüter die Sicht (29.). Und auch beim 6:0 machte Felix keine glückliche Figur. Er sah den Puck nach Aaron Johnsons Schuss erst, als dieser hinter der Linie lag (35.). Die Adler stürmten im Gefühl des sicheren Sieges weiter nach vorne, Düsseldorfer Chancen nahmen sie in Kauf. Endras stoppte Alexej Dmitrievs Alleingang (34.), auch gegen Rob Collins war er zur Stelle (37.).

Einsatzzeit für Youri Ziffzer

Simpson brachte Youri Ziffer zum letzten Drittel - um Vielspieler Endras eine Verschnaufpause zu geben, vor allem aber, um Ziffzer mal wieder zu einem Einsatz zu verhelfen. Der 30-Jährige hatte am 23. Oktober beim 3:4 in Berlin zum letzten Mal im Tor gestanden. "Das war eine gute Gelegenheit, Youri mal wieder spielen zu lassen", erklärte der Adler-Coach, der trotz des Sieges nicht wunschlos glücklich war, weil Adam nach einem Stockschlag des Düsseldorfers Kurt Davis verletzt in die Kabine fuhr. "Wir wissen noch nicht genau, was mit ihm los ist", erklärte Simpson. Adam hielt sich die Hand, er wird heute untersucht.

Ohne den Top-Stürmer schalteten die Adler einen Gang zurück, sie dominierten das Geschehen jedoch weiter. Als Johnsons Hammer zum 7:0 einschlug (51.), fand Bernhard Ebner das gar nicht lustig. Er forderte Brent Raedeke zu einem Faustkampf auf - doch auch in diesem zog der Düsseldorfer ganz klar den Kürzeren. Dass Rob Collins im Powerplay das Ehrentor für die DEG markierte (54.), interessierte nur noch die Fans im gut gefüllten Düsseldorfer Block. Die Party stieg aber auf der anderen Seite, als Adler-Kapitän Marcus Kink die "Humba" anstimmte. (cr)

