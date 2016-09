Adler testen in Kassel

Mannheim. Fünf Adler kämpfen zurzeit in Riga um das Olympia-Ticket, Denis Reul fehlt verletzt, Chad Kolarik und Garrett Festerling sind angeschlagen, ihr Einsatz ist fraglich: Trainer Sean Simpson hat heute (19 Uhr) nur einen kleinen Kader zur Verfügung, wenn die Mannheimer bei ihrem Zweitliga-Kooperationspartner Kassel Huskies testen.

"Ob Kolarik und Festerling spielen, werden wir erst kurzfristig entscheiden", sagt Manager Teal Fowler und betont: "In der nächsten Woche stehen die Champions-League-Partien in Lugano und Tampere auf unserem Programm, Mitte September beginnt die DEL-Saison - da werden wir keinen Spieler verheizen, sondern ihm Zeit geben, sich auszukurieren." Damit Simpson sechs Verteidiger zur Verfügung stehen, wird Kevin Maginot, der als Förderlizenzspieler auch für Kassel spielberechtigt ist, für die Adler auflaufen. "Kevin hat in der Vorbereitung bei uns eine gute Figur abgegeben, er hat sich den Einsatz verdient", sagt Fowler. Die Huskies müssen zudem auf die verletzten Carter Proft (muskuläre Probleme) und Alex Lambacher (Hüfte) verzichten. cr