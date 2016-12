Adler wagen ein Tänzchen

Siegesjubel mit den Mannheimer Fans: Die Adler-Spieler nach dem Erfolg in Krefeld. © PIX

Krefeld. Als Carlo Colaiacovo 86 Sekunden vor Schluss ins leere Tor getroffen und für den Endstand gesorgt hatte, da wusste er, was er zu tun ist. Der Verteidiger der Adler Mannheim ließ sich dann auch gar nicht erst zweimal bitten. Vor knapp 1000 jubelnden Fans legte er ein Tänzchen hin, während sich seine Mitspieler per Banner für die zahlreiche Unterstützung beim Anhang bedankten. Es war das Ende von Teil eins eines gelungenen Ausflugs zum dritten Advent. Das Team von Trainer Sean Simpson gewann bei den Krefeld Pinguinen vor 4512 Zuschauern mit 5:2 (0:1, 3:0, 2:1). Teil zwei folgte, als sich Mannschaft und Fans im Zug gemeinsam auf den Heimweg machten.

Mit gemischten Gefühlen waren das Team der Adler sowie die per Sonderzug zahlreich angereisten Fans der Blau-Weiß-Roten in die Samt- und Seidenstadt am linken Niederrhein gefahren. Im Gepäck einerseits das 0:1 vom Freitag gegen den ERC Ingolstadt, welches den Rückstand auf Spitzenreiter EHC München auf zwölf Punkte anwachsen und gleichzeitig den Vorsprung auf die nicht direkte Viertelfinal-Qualifikation auf vier Zähler schmelzen ließ. Andererseits allerdings auch Zuversicht, schließlich konnten die Krefeld Pinguine von ihren bislang 13 Heimspielen dieser Saison nur ganze zwei gewinnen.

Lücken bei den Heim-Fans

Eine Bilanz, die am gestrigen Nachmittag zu der bizarren Situation führte, dass der Gästeblock praller gefüllt war als die Tribüne mit den Heim-Fans. Die ansonsten so gefürchtete gelb-schwarze Wand wies riesige Löcher auf, etliche Anhänger wollten sich den ständigen Jubel der Gegner einfach nicht mehr antun.

Dabei hätte ein Blick in die Statistik zumindest gestern zum Besuch geraten, kam mit Mannheim doch ein Lieblingsgegner. In sieben der vergangenen neun Auftritte gingen die Adler geschlagen vom Krefelder Eis. Ja, selbst in dieser Saison steuerten sie mit ihrem 3:4 am ersten Spieltag 50 Prozent der bisherigen KEV-Heimsiege bei.

Eine Scharte, welche die Mannen um Kapitän Marcus Kink unbedingt auswetzen wollten, dabei zu Beginn jedoch zu aggressiv agierten. Vier Sekunden waren gerade mal vorbei, da mussten Kink und Schymainski nach einem Scharmützel in die Kühlbox. Sparre bekam wegen Meckerns zehn Minuten aufgebrummt und auch Kolarik, Adam sowie Colaiacovo zogen Strafen. So fanden die Adler keinerlei Rhythmus, der KEV gewann die Oberhand. Orendorz (5. und 8.) sowie Pietta (6. und 9.) scheiterten knapp. Glück dann für Keeper Endras: Bei einem Schuss von Mancari hatte der Puck die Linie nur um Millimeter nicht mit vollem Umfang überschritten.

Die Adler kamen nur selten zu echten Chancen und wenn doch, dann waren sie zu verspielt. So vertändelten Colaiacovo, Akdag und Kink ein Drei-auf-Eins. Im Gegenzug zeigte Mikko Vainonen, wie einfach es sein kann. Der Finne drosch die Scheibe von der blauen Linie humorlos zur Krefelder Führung in die Maschen (12.). Erst jetzt wurden die Blau-Weiß-Roten dynamischer. Festerling vergab zweimal (13.) und in der Folge mussten auch die Pinguine öfter zu unlauteren Mitteln greifen.

Im zweiten Drittel belohnt

Zunächst blieb der Aufwand mit erhöhtem Tempo und besseren Kombinationen noch ohne Ertrag, doch im zweiten Drittel ging es dann Schlag auf Schlag.

In der 25. Minute brach Chad Kolarik den Bann, als er nach einer feinen Kombination von Wolf und Festerling nur noch ins leere Tor einschieben musste. Ebenso sehenswert bereiteten die beiden früheren Hamburger dann in der 34. Minute auch das 2:1 von Carlo Colaiacovo vor, ehe Mathieu Carle per feiner Einzelleistung im Powerplay ins kurze Eck abschloss (37.).

Nun wurden den läuferisch sowie durch das Fehlen von Umicevic und Marcel Müller auch kreativ limitierten Pinguinen die Grenzen deutlich aufgezeigt. Einen Angriff über Goc und Kink vollendete Luke Adam zum 4:1 (44.). Der zweite KEV-Treffer durch Rosa (49.) war lediglich noch ein Schönheitsfehler.